港姐2026｜歷屆港姐秘聞曝光李嘉欣險退賽　向海嵐揭真假后冠內幕

年度娛樂盛事《2026香港小姐競選決賽》定於本週日（30日）晚上盛大舉行。在全城矚目的決賽夜來臨之際，不妨回顧一下歷年佳麗奪冠背後的有趣秘聞。TVB節目《星光匯聚成翡翠》過去便曾披露，1988年冠軍李嘉欣當年因落選「最上鏡小姐」，一度氣憤得萌生退賽念頭；而向海嵐則親身拆解當年同時獲頒兩個后冠的真正功能；至於陳法蓉與曹敏莉更透露童年時代早已熱衷於在家中扮演港姐玩遊戲。



《2026香港小姐競選決賽》將於本周日（30日）晚8時隆重舉行。（TVB）

李嘉欣失落最上鏡小姐哭崩

1988年港姐冠軍李嘉欣，18歲參選時已被視為大熱門。然而，當年「最上鏡小姐」獎項最終由陳淑蘭奪得，令李嘉欣大受打擊，返到後台即流淚不止。回家後她更一度賭氣向家人表示要退賽、不出席翌日的記者會，幸得母親溫馨提示：「你咁容易就放棄，點解你當初決定去選先？」才讓她咬緊牙關堅持到底，最終順利摘下后冠。

落選最上鏡小姐一劇，李嘉欣雖強顏歡笑，但落台後即喊到爆。（TVB）

李嘉欣在節目中自爆當年落選最上鏡小姐獎而想退賽。（TVB）

幸獲母親鼓勵，李嘉欣最終奪得港姐冠軍。（TVB）

李嘉欣意外帶動「嘉欣」改名潮

李嘉欣的美貌更影響了下一代的名姓名潮，無綫小花游嘉欣透露父親原本想為她取個關於「飛鳥」的土氣名字，但見她出生時模樣標緻，希望她長大後能像當時紅透半邊天的李嘉欣一樣美麗，因而改名「游嘉欣」。

游嘉欣指她出世時最紅的女星是李嘉欣，父親希望她長大後能像當時李嘉欣一樣美麗，因而改名「游嘉欣」。（TVB）

註冊中醫李嘉欣於李嘉欣當選同年出生，爺爺嫲嫲寄望她兼具美貌與智慧而取同名。雖然平時常被朋友拿名字打趣，但她幽默表示希望成為「中醫界的李嘉欣」。

註冊中醫李嘉欣於李嘉欣當選港姐同年出生，爺爺嫲嫲寄望她兼具美貌與智慧而取同名。（TVB）

向海嵐親解「雙后冠」之謎

1998年港姐冠軍向海嵐則親自解開歷屆港姐擁有一真一假兩個后冠的秘密。向海嵐透露港姐的160萬真鑽后冠僅在加冕儀式當刻配戴，當年向海嵐一走出拍攝範圍，未等她下台便已有保鏢即時幫忙除下，隨後直接鎖入保險箱。向海嵐更笑言真鑽后冠非常沉重，壓得頭皮發痛，而當選後出席所有日常慈善與宣傳活動時，均是配戴價值較低的仿石后冠。

向海嵐親解「雙后冠」之謎，真鑽值160萬落台即收保險箱。（TVB）

陳法蓉童年以毛巾當披肩

1989年港姐冠軍陳法蓉回憶道，自己從小已跟鄰居玩選港姐遊戲，她笑言：「我細細個就經常玩『誰是香港小姐』嘅遊戲，當時搵埋附近鄰居一齊扮。我哥哥會客串做司儀何守信，如果宣佈冠軍唔係我，我就會即刻喊住跑走；但如果選中我，我就會捲起一本雜誌當權杖，披住一條毛巾喺屋企走嚟走去，高呼自己將來要代表香港環遊世界。」

陳法蓉童年與鄰居玩選港姐遊戲，宣佈落選時會哭著離場，演技十足。（TVB）

曹敏莉三姊妹輪流扮演港姐

2003年港姐冠軍曹敏莉亦有著相似的童年回憶，她透露自己家中有一姊一妹，三姊妹從小到大最愛玩的遊戲正是扮演香港小姐：「我哋三姊妹小時候會輪流當選做香港小姐，通常兩個人會拿盡家中所有布料毛巾披喺我身上，然後大聲宣布我係當屆嘅香港小姐。」

曹敏莉三姊妹從小披毛巾輪流扮演「港姐」。（TVB）

張曼玉未選港姐亦定必踏足娛樂圈

張曼玉於1983年摘下香港小姐亞軍兼最上鏡小姐後正式出道。選美雖為她開啟了星途大門，惟她隨後憑著過人天賦與自身拼勁，接連斬獲多屆金像獎及金馬獎影后殊榮，更衝出國際一舉拿下柏林影展與坎城影展影后桂冠，成就極為斐然。

張曼玉坦言對演戲懷揣熱情，稱即使未選港姐亦定必踏足娛樂圈。（TVB）

張曼玉曾親口感性表示：「如果冇香港小姐競選呢樣嘢，可能張曼玉都會入電影圈或者娛樂圈，可能都會做演員，因為我喜歡做呢樣樣。」在她看來，港姐賽事固然是催化劑，但即便當年沒有這塊跳板，自己內心對演藝事業的深切熱切，亦終將驅使她步入娛樂圈及電影界成為一名演員。