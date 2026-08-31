酒後強抱陳粒！醉男Ryan是誰？身份被起底：王菲御用攝影師兼閨密

內地知名唱作歌手陳粒於8月30日到河北參加阿那亞蝦米音樂節期間，在台下遭一名醉酒男子從後環抱及襲胸等不當肢體接觸。陳粒即時推開對方並豎中指反抗，現場影片流出後引發網民熱議，事後「Ryan強抱襲胸陳粒」成為網上熱搜詞。



影片迅速在網上瘋傳，網民紛紛追問「Ryan是誰？」；其後有人迅速將Ryan（瑞恩）起底，證實他與樂壇天后王菲（Faye Wong）關係密切，是王菲相識逾15年的貼身好友兼御用攝影師Ryan（瑞恩）。事件發酵後，Ryan於8月31日發文承認「喝酒失態」並公開致歉，陳粒隨後亦表示接受道歉，希望外界切勿過度解讀，讓事件就此落幕。



內地知名唱作歌手陳粒於8月30日參加阿那亞蝦米音樂節期間，在台下遭醉酒男子Ryan從後環抱及襲胸非禮。（微博@陳粒）

事件發生後，網民對Ryan起底，證實他是樂壇天后王菲（Faye Wong）相識逾15年的貼身好友兼御用攝影師。（網上圖片）

同坐觀眾席 醉酒伸「魔爪」被推開

據悉，當晚陳粒、王菲與Ryan同坐於觀眾席。現場流出的短片顯示，Ryan先對另一名女士做出摟抱動作，對方感到不適躲避；他其後轉向陳粒摟抱及貼身接觸，其間疑觸碰其胸部。陳粒當場將他推開、雙手護胸並豎中指抗議。王菲事後隨即提早離場，Ryan則由友人攙扶離開，全程顯出醉態。

當晚陳粒、王菲與Ryan一同參加阿那亞蝦米音樂節，Ryan先對另一名女士（圖左）做出摟抱動作，對方感到不適躲避。最右邊戴墨鏡的女子為王菲。（網上影片截圖）

Ryan騷擾完第一名女子後，轉向陳粒摟抱及貼身接觸，期間疑觸碰其敏感部位。（網上影片截圖）

陳粒疑似被觸碰到敏感部位後，當場將Ryan推開、雙手護胸並豎中指抗議。（網上影片截圖）

Ryan是誰？從持GF1相機的「鐵粉」到天后御用攝影師

Ryan中文名叫瑞恩，並非藝人，他原本是王菲的忠粉，2010年王菲於北京舉行復出巡迴演唱會，當時Ryan只是忠實歌迷（圈內俗稱「大粉」），坐在第八排的他手持一台普通的Panasonic GF1相機，拍下了一張王菲身穿白裙、閉眼單手扶咪的舞台照。這張照片傳至網絡後迅速爆紅，王菲的工作團隊隨後主動聯絡Ryan取得官方授權，成為他「由歌迷升格為工作夥伴」、走進天后社交圈的起點。

2010年王菲於北京舉行復出巡迴演唱會時，Ryan拍下與王菲結緣的白裙舞台照。（網上圖片）

Ryan是王菲的忠實歌迷後因一次舞台照「由歌迷晉升格工作夥伴」，再走進天后社交圈。（微博@葡萄梔眠島）

深入王菲核心社交圈 連謝霆鋒亦相識

相識逾15年間，Ryan由歌迷漸漸晉升為王菲的貼身好友兼御用攝影師，經常陪同她出席各大音樂節及私人聚會。據傳王菲躲避鏡頭時常會順勢靠向其肩頭，連王菲男友謝霆鋒亦與Ryan甚有交情。此外，Ryan本身擁有同性伴侶Koji，二人經常陪伴王菲一同出席活動。

與王菲認識的15年間，Ryan由歌迷漸漸晉升為貼身好友兼御用攝影師，經常陪同她出席各大音樂節及私人聚會。（網上圖片）

Ryan本身擁有同性伴侶Koji，二人經常陪伴王菲一同出席活動。（微博@葡萄梔眠島）

當事雙方回應：承認失態道歉 陳粒盼事件落幕

事件發酵後，Ryan與陳粒先後於8月31日發文。Ryan道歉稱：「音樂節開心喝多了，確實失態了」，又指「再熟也不能越界」，表示已向陳粒道歉。陳粒則回應「Ryan和我是朋友……事發後他向我道歉了……現場片段衍生出很多過度解讀，希望此事就此落幕」。