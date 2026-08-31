王菲好友Ryan酒後襲胸　女歌手陳粒怒舉中指擺脫　身旁天后未察覺

竇靖童日前參加阿那亞蝦米音樂節演出，天后媽媽王菲與小女兒李嫣，及友人都到場為竇靖童應援，不過身旁卻發生疑似性騷的事件，友人Ryan酒後疑強行擁抱襲胸女歌手陳粒，女方拒絕後還比出中指。



從網上流傳的影片中可以見到，Ryan與王菲、陳粒等人站在台下觀賞音樂節演出，而Ryan看起來像是喝多了，先是騷擾對一名女性友人，女方不堪其擾，就跟陳粒換了位置，Ryan就將目標轉移到陳粒。

王菲友人Ryan疑酒後失控性騷擾陳粒。（微博@是段小姐來了）

王菲友人Ryan疑醉後失控「強抱襲胸住女歌手陳粒」：

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當Ryan企圖從要從後方抱住陳粒，手臂更因此碰到女方胸部，結果遭到陳粒奮力阻止擺脫，而且還朝Ryan比出中指，站在Ryan旁邊的王菲，正專心在看演出，沒有留意到Ryan失控的行為，之後一行人就離去，看到Ryan似乎已醉到連路都走不穩，需要人攙扶。

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有影片曝光不少網友痛批Ryan的行為就是在性騷陳粒，紛紛要求他出面道歉，8月31日Ryan在小紅書發文道歉：

昨天音樂節開心喝多了，確實失態了，我們認識很多年，但再熟也不能越界，我已經跟陳粒道歉，也跟大家說聲抱歉，添麻煩了。

隨後陳粒也在小紅書發文回應：

Ryan和我是朋友，音樂節當晚很開心，大家都喝了些酒。事發後他向我道歉了。現場片段衍生出很多過度解讀，希望此事就此落幕，勿牽連無關的人。沒後續咯。

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