謝霆鋒生日王菲未有公開放閃　攜李嫣激罕現身音樂節支持竇靖童

8月29日適逢謝霆鋒生日，天后王菲未有公開放閃，反而攜同20歲小女兒李嫣現身「阿那亞·蝦米音樂節」，化身「頭號粉絲」為大女兒竇靖童（Leah）站台支持。素顏現身的天后狀態大勇，更意外憑一個「社恐」反應成為全場焦點。

適逢謝霆鋒生日，王菲未有放閃，現身女兒音樂節支持。（微博圖片）

適逢謝霆鋒生日，王菲未有放閃，現身女兒音樂節支持。（微博圖片）

王菲攜李嫣支持竇靖童。（微博圖片）

王菲當天一身寬鬆V領T恤搭配黑色短褲及長靴，素顏出鏡依然氣場絕倫。（微博圖片）

天后化身迷媽唱到眼眶濕潤

竇靖童當晚在台上盡情綻放，台下的王菲則完全沉浸在女兒的音樂世界中，在人群中旁若無人地跟著節奏搖頭晃腦、小聲哼唱，甚至與台上的童童來了一場「隔空合唱」。唱到動情之處，王菲更被捕捉到眼眶微微濕潤，盡顯感性慈母一面。一旁的李嫣則舉起手機全程紀錄，隨著音樂律動，母女倆滿眼都是藏不住的驕傲與幸福。

王菲在台下跟著節奏搖頭晃腦、小聲哼唱。（微博圖片）

王菲突被大螢幕掃中瞬間「社恐」

演出間隙，現場大螢幕突然將鏡頭切向觀眾席的王菲。面對突如其來的「特寫」，王菲秒變害羞少女，下意識連忙低頭、捂臉，最後甚至直接趴下躲避鏡頭，真實又可愛的反應讓現場爆發陣陣笑聲，網民更指「可以直接去拍喜劇片了」。身旁的李嫣亦如出一轍，戴著口罩大動作閃避，母女倆神同步的「社恐」反應與獨特清冷氣質，簡直是複製貼上。

王菲一秒社恐。（微博圖片）

57歲狀態大勇完美詮釋最佳家庭支持

現年57歲的王菲當天一身寬鬆V領T恤搭配黑色短褲及長靴，素顏出鏡依然氣場絕倫，身材與氣質絲毫不減當年，展現極致鬆弛感。而身高已近175cm的李嫣長髮披肩，安靜陪伴在側。王菲與李嫣在台下安靜聆聽，竇靖童在台上盡情耀眼。