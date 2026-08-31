湯鎮業愛女湯愛嘉近照曝光盡顯名媛氣質　獲姜坤留言祝福溫馨滿溢

80年代「五虎」之一的湯鎮業與前妻姜坤育有大女湯愛嘉（Isabella）及一對孖仔湯君慈（Bruce）、湯君耀（Chris），三名子女盡得父母優良基因，其中以湯愛嘉顏值最高，外貌甜美、氣質高雅，2016年曾以模特兒身份亮相公開活動，當時被封「最靚星二代」，惟短暫發展後便轉戰幕後，作風低調。去年1月，湯愛嘉與初戀男友在尖沙咀五星級酒店舉行婚禮，正式升呢人妻，婚後繼續保持低調。

湯鎮業與前妻姜坤育有大女湯愛嘉（Isabella）及一對孖仔湯君慈（Bruce）和湯君耀（Chris）。（IG@bruce_tong）

去年1月，湯愛嘉與初戀男友在尖沙咀五星級酒店舉行婚禮。（IG@carinalau1208）

姜坤親自為愛女慶生送祝福

姜坤近日罕有在社交媒體分享女兒近照為其慶祝生日。相中所見，湯愛嘉坐在一張大圓枱前，枱上放有三個精美蛋糕及一大碟壽桃包，她手持大束鮮花，打扮簡約優雅，仙氣滿瀉！雖然生日會未見奢華佈置，但場面極之溫馨感人，姜坤更留言：「媽咪祝你永遠像花一樣美麗動人善良善解人意」母愛溢於言表。

仙氣滿瀉。（IG@christyjiang）

姜坤親自為愛女慶生送祝福。（IG@christyjiang）

獲讚負責任好爸爸

姜坤1993年與湯鎮業結婚，婚後息影專心相夫教子，惟二人未能走到白頭，8年後離婚收場。有指當時姜坤不滿湯鎮業在內地發展飲食生意及開製作公司太多應酬，加上聚少離多，最終決定分開。不過湯鎮業離婚後仍非常盡責照顧前妻及三名子女，姜坤對他亦有讚無彈，直認對方至今仍如家人般存在。湯鎮業育有3兒3女，有傳他每年支出至少500萬撐起三頭家，絕對是絕世好老竇！

姜坤與孖仔感情亦極好！（IG@christyjiang）

姜坤keep得勁好。（IG@christyjiang）

三子女入讀UCLA湯鎮業感驕傲

湯鎮業曾表示對大女特別寵錫，認為她不需要太能幹，最重要嫁到好老公，更指女兒與女婿由初戀拍拖 10 年修成正果，大讚女婿有禮貌、懂得照顧人。三名子女先後入讀美國名校加州大學洛杉磯分校（UCLA），湯鎮業直言感到無比驕傲：「花咁多錢捱到佢哋咁大，都係希望佢哋讀到好學校。」他笑言自己成日追問大女兩個細佬的學業成績，結果被嫌煩：「做老竇就係咁喇，好緊張學業。」

三子女顏值都極高。（IG@bruce_tong）