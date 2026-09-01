98歲白雪仙罕現身聚會翡翠紅裝貴氣滿場　陳寶珠精神奕奕狀態大勇

現年98歲的粵劇名伶白雪仙（仙姐）近年深居簡出，已極少公開露面。今年5月獲陳寶珠等人登門賀壽後，因未有生日飯局照片流出，一度令粉絲相當擔心其健康狀況。近日仙姐終於有最新近照曝光！她罕有外出出席黎明前經理人陳善之的生日飯局，同場更有陳寶珠、楊天經夫婦、張敏儀、奚仲文、資深傳媒人汪曼玲及倫永亮等，星光熠熠。仙姐狀態大勇精靈爆燈，即時粉碎健康疑雲，令一眾網民大感安心！

現場氛圍好好啊。（微博@汪曼玲）

個個都好開心。（微博@汪曼玲）

粉碎健康疑雲

照片所見，98歲的仙姐依然精神矍鑠、紅光滿面！她戴上標誌性紅鏡黑框眼鏡，面對鏡頭笑意盈盈，氣色相當不錯。仙姐身穿鮮艷紅色西裝外套，外套上繡有別緻白綠花紋，內搭黑色上衣，再配戴翠綠翡翠耳環與吊墜，整套造型醒目又高雅，盡顯一代名伶的絕頂氣派！大批網民看到近照後紛紛留言大讚：「能看到仙姐真好，精神好好」

粉碎健康疑雲。（微博@汪曼玲）

仙姐精神矍鑠。（微博@汪曼玲）

陳寶珠剛完成白內障手術

同場79歲的陳寶珠亦一如既往優雅大方，精神狀態極佳。不過資深傳媒人汪曼玲在社交媒體透露，陳寶珠上星期才剛剛接受白內障手術，當天所戴的特製眼鏡，是由前香港電台廣播處長張敏儀特意從日本購入送贈，方便她擋光保護眼睛。汪曼玲寫道：「張敏儀大姐即刻送她一副從日本購入的眼鏡給寶珠姐遮吓強光，非常細心體貼。」不少網民大讚寶珠姐保養得宜之餘，亦被圈中前輩的情誼深深打動。

（左起）張敏儀、陳寶珠合照。（微博@汪曼玲）