龔慈恩全素顏自拍狀態驚人　62歲肌膚零瑕疵獲網民激讚：點影都靚

現年62歲的「凍齡美魔女」龔慈恩，出道多年向來保養得宜。早前她專程飛往外地探望任職實習律師的細仔林卓毅（Addison），近日在社交媒體分享多張全素顏自拍，並配文道：「A lazy, relaxing afternoon with no makeup and a simple outfit. The clothes look a bit like they're from the '70s, right？」相中她以最真實一面示人，悠閒自在的狀態令網民眼前一亮。

狀態大勇。（IG@kung_mimi）

出道多年向來保養得宜。（IG@kung_mimi）

全素顏示人零皺紋

相中所見，龔慈恩身穿磚紅色恤衫配牛仔褲，輕鬆盤坐在戶外草地上，以全素顏狀態大方示人。雖然「登六」多時，但她肌膚依然白滑緊緻，面容姣好零皺紋，舉手投足間散發從容優雅氣質，狀態好得令人咋舌！一眾網民看過照片後驚歎不已，紛紛留言狂讚她是「不老女神」，更有網民直呼：「好靚女」、「隨便拍拍都好看」、「點解唔化妝都可以咁靚！」

全素顏示人。（IG@kung_mimi）

肌膚依然白滑緊緻。（IG@kung_mimi）

兒女繼承美貌基因

龔慈恩除了駐顏有術，更將優良基因完美傳承給一對高顏值子女。她與前夫林煒育有一女一仔，大女林愷鈴（Ashley）外形出眾，已正式入行發展並享有「最美星二代」美譽，近年影視雙線發展表現亮眼，不少人指她與媽媽似姊妹多過母女；身高190cm的細仔林卓毅（Addison）同樣媲美韓星，曾於英國修讀法律，畢業後選擇到加拿大發展，現時已是一名實習律師，才貌雙全，極之爭氣！

一家三口都超高顏值。（IG@kung_mimi）

兒女都完美繼承了美貌基因。（IG@kung_mimi）

兩段婚姻未能白頭

龔慈恩80年代效力TVB期間，曾參演《大香港》、《薛丁山征西》等經典劇集。1990年與建築商人霍振華低調結婚，惜婚姻僅維持一年。其後她轉攻台灣及馬來西亞市場，因拍《雪山飛狐》與台星林煒結緣，1999年在加拿大再婚，並為照顧家庭淡出幕前。這段20年婚姻最終因長期分隔兩地，於2019年畫上句號。近年她返港復出，先後參演《香港愛情故事》、《牛下女高音》及《新聞女王》，演技備受肯定。

龔慈恩兩段婚姻未能白頭。（IG@kung_mimi）