港姐2026｜冠軍袁絲珩海洋公園演員舊相流出　零包袱扮鬼大跳熱舞

《香港小姐競選2026》已於8月30日圓滿落幕，由畢業於香港浸會大學傳理學系的「斜槓族」袁絲珩（Bernice）勇奪冠軍寶座！擁有精靈大眼的她因貌似歌后而被網民封為「翻版王菲」，憑藉紮實舞蹈底子與極佳舞台魅力一路過關斬將。

《香港小姐競選2026》圓滿落幕，冠軍由1號袁絲珩奪得。（葉志明攝）

海洋公園演藝舊照流出

在參選港姐前，袁絲珩曾於香港海洋公園擔任主題樂園演員及專業舞蹈員。隨著她奪冠後，多張昔日在樂園演出的精彩舊照亦隨之曝光。相片中可見她展現出極佳的角色可塑性，無論是戴上熊貓頭飾、身穿藍色工作服扮演俏皮的大熊貓飼養員；抑或戴上漁夫帽、紮起雙辮化身熱帶探險家做出可愛手勢，表現均非常生動自然。

袁絲珩在海洋樂園曾任演員，形象十分得意。（Threads@Anthony Luk）

袁絲珩在海洋樂園曾任演員，形象十分得意。（Threads@Anthony Luk）

袁絲珩在海洋樂園曾任演員，形象十分得意。（Threads@Anthony Luk）

除了甜美活潑的造型外，她亦能穿上鮮紅皮衣配黑框眼鏡展現型格氣勢；在戶外舞台上身穿短身背心熱舞時，動作線條流暢且能量十足；照片中更捕捉到她現場精湛地表演扯鈴（中國傳統雜技）以及手持麥克風擔任大會司儀，展示出多元化才藝。

袁絲珩多才多藝。（Threads@Anthony Luk）

袁絲珩多才多藝。（Threads@Anthony Luk）

袁絲珩多才多藝。（Threads@Anthony Luk）

袁絲珩多才多藝。（Threads@Anthony Luk）

最令人驚喜的是，在萬聖節主題表演的照片中，袁絲珩毫無包袱地塗上白面紅唇的日本妖怪妝容，甚至身穿黃金黑邊的殭屍服飾，與一眾鬼怪舞者擺出高難度舞蹈動作。她眼神專注且眼神到位，將歡樂與驚悚氣氛切換自如。

袁絲珩形象多變，展現出極佳的舞台可塑性和親和力。（Threads@Anthony Luk）

袁絲珩形象多變，展現出極佳的舞台可塑性和親和力。（Threads@Anthony Luk）

袁絲珩形象多變，展現出極佳的舞台可塑性和親和力。（Threads@Anthony Luk）

袁絲珩形象多變，展現出極佳的舞台可塑性和親和力。（Threads@Anthony Luk）

出戰華人美后榮獲季軍

袁絲珩畢業於浸大傳理系，身兼多職的她是一名靈活的「Slashie」。她在今年5月曾遠赴吉隆坡出戰《世界華人美后2026》並成功勇奪季軍，積累了寶貴的選美經驗後隨即回港參選港姐。因其標緻五官與一雙靈動大眼，面試階段已被外界冠上「翻版王菲」稱號。對此她大方表示備感榮幸：「我都好開心可以俾人話我似佢，因為佢當年都有拎到好好嘅成績，如果我都係咁就好啦！」

袁絲珩係「全能學霸」與「斜槓才女」。(TVB)