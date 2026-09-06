交鋒劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員關係圖+角色簡介

《交鋒》陸劇，有王小槍作為編劇，姚曉峰為執導，由王凱、彭昱暢、歐豪、周依然領銜主演的一套以當代涉案為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《交鋒》電視劇情大綱

故事起於1990年代末，閩舟市爆發一宗涉及境外軍事裝備的機密洩漏案。老練的國安偵查員馬憩（王凱 飾）奉命追查，但在碼頭展開圍捕時，代號「北風」的境外間諜林看山（歐豪 飾）成功脫逃，自此開啟了一場長達二十年的正邪對決。

歲月流逝，精通大數據與網絡溯源的年輕幹警春曉（彭昱暢 飾）拜馬憩為師，兩代國安人員共同接手這宗積案。劇中呈現出強烈的時代對比，90年代極度依賴人工監視、底片採證及實地排查的傳統手段，與當代運用暗網追蹤、虛擬貨幣鏈上分析及雲端數據比對的科技偵查交相輝映。師徒二人從舊案卷的蛛絲馬跡出發，一步步拆解紮根於本土的境外間諜網，連續瓦解多起針對國家核心領域機密的竊密圖謀。

在二十載的暗流湧動與生死博弈中，主角們始終秉持隱蔽戰線的信仰，於人性考驗及國家大義面前堅定不移，最終將深藏多年的間諜組織一網打盡，捍衛國家主權與資訊安全，亦實現了國安精神的跨時代傳承。

《交鋒》播出更新時間｜最新追劇日曆

《交鋒》電視劇幾時播?《交鋒》於9月6日播放，一共有40集，由騰訊視頻、咪咕視頻播放。會員19:30更新，首更3集，每日更新2集。

《交鋒》播出更新時間｜最新追劇日曆

《交鋒》演員關係圖

《交鋒》演員關係圖

《交鋒》演員

王凱 飾 馬憩

王凱 飾 馬憩（微博@交锋官微）

歐豪 飾 林看山

歐豪 飾 林看山（微博@交锋官微）

彭昱暢 飾 春曉

彭昱暢 飾 春曉（微博@交锋官微）

周依然 飾 錦蘭