囧徒之預演告別劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員關係+簡介

《囧徒之預演告別》有作為編劇，包貝爾為執導，由賈冰、田嘉瑞領銜主演的一套以當代都市為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《囧徒之預演告別》電視劇情大綱

在歡喜市，方浩文（賈冰 飾）手中的筆堪稱最廉價的武器，雖無法締造暢銷神話，卻足以戳破荒謬的現實。女富商金芙蓉（孔令美 飾）的青睞曾讓他一夜爆紅，但他卻因拒絕其示愛而瞬間跌落谷底。一次醉酒墜樓引發的「自殺」烏龍，將他推向了流量狂歡的中心，前經紀人更趁機慫恿他上演「以死換銷量」的戲碼，企圖藉此重返網路巔峰。

然而，狂熱書迷別凡（田嘉瑞 飾）的意外闖入，將這場精心佈局的直播騙局徹底攪黃。陰差陽錯之下，這對由過氣作家與中二粉絲組成的「囧徒」搭檔正式誕生，兩人就此踏上了一段求生無門、求死不能的荒誕爆笑之旅。

《囧徒之預演告別》播出更新時間｜最新追劇日曆

《囧徒之預演告別》電視劇幾時播?《囧徒之預演告別》於8月31日播放，一共有12集，由騰訊視頻播放。8月31日起，會員每日18時更新，會員首更3集，SVIP搶先看一集！

《囧徒之預演告別》播出更新時間｜最新追劇日曆

《囧徒之預演告別》演員

賈冰 飾 方洪文

（YouTube@騰訊視頻）

田嘉瑞 飾 別凡