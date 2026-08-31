飛到我心上劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員關係圖+簡介

《飛到我心上》陸劇，改編自改編自翹搖的小說《降落我心上》。有歐冠英、翹搖作為編劇，鄭世龍為執導，由魏哲鳴、劉些寧領銜主演的一套以都市言情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《飛到我心上》電視劇情大綱

直率敢言、敢作敢當的空姐阮思嫺（劉些寧 飾）懷揣着翱翔藍天的夢想，卻因恆世航空突然取消飛行員培訓計劃而深受打擊。再加上與副總裁傅明予（魏哲鳴 飾）產生誤會，她毅然選擇離職，轉赴飛行學院苦讀。三年後，阮思嫺以第一名的優異成績光榮畢業，頓時引發各大航空公司搶人。此時，外冷內熱、極其擅長自我攻略的霸總傅明予為了引進新型客機，親自前往學院招攬人才。面對過去的誤會與同行的激烈競爭，傅明予放下高傲架子，開出優厚條件成功將阮思嫺招入麾下。

強勢回歸的阮思嫺技驚四座，卻也重新招致昔日的流言蜚語。隨後，她相繼遭遇嚴苛考核、突發意外乃至停飛危機；而傅明予在推動公司改革時亦是阻力重重。但在風雨同舟的磨合與理解中，兩人的感情逐漸升温，不僅攜手化解重重危機、各自達成事業目標，最終也順利「降落」在彼此的心尖上。全劇在夢想與現實的交織碰撞下，譜寫了一段關於青春追夢與純粹心動的故事。

《飛到我心上》播出更新時間｜最新追劇日曆

《飛到我心上》電視劇幾時播?《飛到我心上》於8月31日中午12點播放，一共有24集，由湖南衛視、芒果TV雙平台獨播，8月31日12:00起，會員連更不斷檔，SVIP每日搶先看；8月31日20:40起，湖南衛視金鷹獨播劇場播出。

《飛到我心上》播出更新時間｜最新追劇日曆

《飛到我心上》演員關係圖

《飛到我心上》演員關係圖

《飛到我心上》演員

魏哲鳴 飾 傅明予

（weibo@電視劇飛到我心上）

劉些寧 飾 阮思嫺

（weibo@電視劇飛到我心上）

費啟鳴 飾 宴安

（weibo@電視劇飛到我心上）

趙晴 飾 鄭幼安

（weibo@電視劇飛到我心上）

徐梵溪 飾 範蕾

（weibo@電視劇飛到我心上）

傅淼 飾 董嫺