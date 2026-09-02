方力申出騷唱歌突然面色一變　再向台下觀眾舉中指惹網民熱議

方力申（小方）自從在去年情人節與圈外女友葉萱（Maple）於美國註冊結婚，並於同年12月中喜迎寶貝女方愛嘉（Isla）搶閘出世後，便徹底放下昔日的偶像包袱，火速化身為超級「曬女狂魔」。不過，其實方力申也有積極工作，近兩年完成《方力申SHOW UP 演唱會》，接著下來在內地也有《方力申 × 江若琳 告白之後音樂會》，事業家庭也能兼顧。

方力申有女萬事足。（ig@alexfongliksun）

萬千寵愛！（ig@alexfongliksun）

向台下觀眾舉中指

作為愛家好男人、運動健將、寵女狂魔，方力申的形象一直很好。然而，日前網上流傳一段他在現場演出時的側拍片段，畫面中方力申突然向台下觀眾舉中指，嚇壞不少現場觀眾及網民。

方力申在台上唱歌。（片段截圖）

方力申在台上唱歌。（片段截圖）

突然面色一變。（片段截圖）

向台下舉中指。（片段截圖）

因咩事令到方力申作出如此舉動？根據出片的人所說，原來是台下有人高舉鄧麗欣的相片。方力申在台上互動時一眼瞄到，眼神瞬間流露出一絲無奈與驚訝。眼見歌迷現場「搞事」，他沒有真正發嬲，只是隨即幽默地向該名觀眾伸出手指「反擊」，隨後便露出會心微笑繼續投入演唱。

方力申舉完中指後繼續唱歌。（片段截圖）

方力申舉完中指後繼續唱歌。（片段截圖）

影片曝光後迅速在各大社交平台發酵，吸引大批網民留言討論。不少人讚賞小方的即時反應既真性情又具幽默感，充分展現高 EQ：「現場觀眾真係好敢玩，好彩小方脾氣好」、「個反應好搞笑，完全係朋友之間的玩樂氣氛」、「過左咁多年，大家對呢對世紀CP依然好有情結。」