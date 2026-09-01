車婉婉長文宣布暫別《中年好聲音》　坦言決賽夜突發連連猶如打仗

連續四輯擔任《中年好聲音》大會主持的車婉婉，於《中年好聲音4》圓滿落幕後，今日在社交平台發表長文抒發感受。她坦言今屆決賽充滿意料之外的挑戰，主持過程猶如「打仗一樣」，並感性向團隊、評審及觀眾表達謝意後，正式宣布暫別《中年》舞台，為四輯的主持生涯劃上溫馨句號。

車婉婉宣布暫別《中年好聲音》。（IG@cheyuenyuen1228）

親述決賽夜連環突發直言如打仗。（IG@cheyuenyuen1228）

連任四輯主持劃上句號。（IG@cheyuenyuen1228）

車婉婉感謝長文告別

車婉婉回想8月23日決賽當天，原本懷著興奮心情陪伴大家走過第四季，惟隨著時間逼近，心中卻突然襲來一股不知名的不安感。她直言：「今次真係有很多沒有預計、不能想像的事情都發生了！」面對台上種種突發狀況，身為主持的她必須時刻保持冷靜應變、即時控場，形容整個過程「真係打仗一樣」。因此完Show一刻讓她如釋重負，延至數日後心情平伏才發文總結這趟旅程。

車婉婉感性致謝團隊與評審

陪伴節目走過四輯歲月，車婉婉在長文中感性多謝每一位打拼夥伴，包括製作團隊、家人朋友及廣大觀眾，更特別向常駐評審巫啟賢與李克勤致謝：「特別多謝巫老師和克勤，在台上台下對我的鼓勵，真的好感動🥰🥰。」

文中還流露心聲：「我們有做得好，也當然有各方面可以進步的空間，但是我知道其實每位參與者在製作過程中當刻也是刻盡己任，希望把自己的最好投入比賽、節目中，完全投入，已經好珍貴，感恩🙏🏻」，她亦感謝所有參賽者「完整了我們」，讚賞每位參與者都盡力展現最好的一面。最後，車婉婉感性寫道：「婉婉喺呢度同大家暫別😁祝福所有團隊參與人員、單位、所有參賽者都健康快樂」，並坦言自己會「帶着溫暖的愛離開《中年》舞台。」

車婉婉感性致謝團隊與評審。（IG@cheyuenyuen1228）

特別點名巫啟賢李克勤給予力量。（IG@cheyuenyuen1228）