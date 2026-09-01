G.E.M.鄧紫棋首部科幻小說《啟示路》入圍銀河獎　直呼無比開心

鄧紫棋（G.E.M.）首部長篇科幻小說《啟示路》正式入圍第37屆銀河獎「最佳原創圖書獎」。



鄧紫棋首部長篇科幻小說《啟示路》正式入圍第37屆銀河獎「最佳原創圖書獎」。（微博＠GEM鄧紫棋）

鄧紫棋首部長篇科幻小說《啟示路》。（微博＠鄧紫棋工作室）

8月31日，第37屆銀河獎入圍名單正式揭曉，鄧紫棋科幻小說《啟示路》正式入圍「最佳原創圖書獎」；鄧紫棋工作室亦發文恭賀。同日下午，鄧紫棋轉發帖文表示：「無論音樂，無論文字，繼續熱愛創作就對了！ 但無論如何，新人作家表示今天無比開心。」

鄧紫棋本名鄧詩穎，1991年8月16日出生於上海市，華語流行樂女歌手、詞曲作者、音樂制作人。

2025年，鄧紫棋出版小說《啟示路》，這本書是她圓自己13歲作家夢的成果。她從一張同名專輯的靈感出發，埋頭創作超過20萬字，構建了一個關於虛擬世界「樂土」「廢土」與現實交織的故事。

鄧紫棋首部長篇科幻小說《啟示路》正式入圍第37屆銀河獎「最佳原創圖書獎」。（微博＠鄧紫棋工作室）

鄧紫棋首部長篇科幻小說《啟示路》正式入圍第37屆銀河獎「最佳原創圖書獎」。（微博＠GEM鄧紫棋）

銀河獎創立於1985年，是內地科幻領域歷史最悠久、持續舉辦時間最長、最有影響力的科幻專業獎項，有「中國科幻最高獎」的美譽。

今年1月，《啟示路》出現在第37屆銀河獎「最佳原創圖書獎」海選投票名單中，部分自媒體將「進入投票名單」解讀為「入圍」炒作流量，引起輿論熱議。

第37屆銀河獎主辦方曾發文解釋，本屆評選共分為初選（網絡投票）、複選（產生入圍名單）及終選（決定得獎作品）三個階段，投票名單僅代表作品具備參評資格，尚未構成入圍，更非得獎。主辦方表示，「最佳原創圖書獎」評選對象為2025年度內出版的所有簡體中文原創科幻書籍，只要符合出版條件即可被提名。