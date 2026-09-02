韓國首檔AI戀綜引爆話題　《現在不是出軌的問題》迎來亂鬥高峰

當人類在戀愛實境秀中對著平板電腦裡的AI伴侶怦然心動，另一頭螢幕上的夫妻正被比外遇更瘋狂的秘密撕得粉碎！全新韓綜《我的AI戀人：奇異戀愛》與韓劇《現在不是出軌的問題》一個大膽探索愛情的新邊界，讓旗安84、張度練親自與AI約會，甚至引發「人類背叛AI」的揪心場面。另一個則由金憓秀、曹汝貞主演，以黑色喜劇揭開網紅夫婦與鄰居之間連鎖追撞般的致命祕密。兩部作品皆有意想不到的反轉與衝擊，香港觀眾記得透過Viu準時鎖定，見證愛情最奇異、最瘋狂的模樣。

《我的AI戀人：奇異戀愛》引爆話題。（公關提供）

韓綜《我的AI戀人：奇異戀愛》題材嶄新

還記得電影《觸不到的他》裡，男主角與AI語音助手那段令人心碎的戀情嗎？如今這個科幻設定被韓國綜藝搬進了現實！韓國全新節目 《我的AI戀人：奇異戀愛》找來旗安84、張度練與李侑菲三位「人類代表」，親自與按照自己理想型打造的AI伴侶約會。

旗安84的AI女友「嘉熙」。（公關提供）

旗安84 X AI女友：周旋初戀系與理想型之間

首播最受矚目的，莫過於旗安84與AI女友「嘉熙」的初次約會。節目播出前，旗安84曾直言：「和AI談戀愛是不可能的，完全無法投入感情，畢竟是機器。」然而當他看到以自己漫畫《復學王》中理想型「奉智恩」為原型打造的AI女友時，立刻露出笑容。好友康男忍不住笑說：「我也想跟嘉熙拍廣告啊！」

旗安84與AI女友「嘉熙」的初次約會。（公關提供）

不過第一次約會並不順利，旗安84在咖啡廳點餐時，因顧及周圍目光顯得尷尬不已，帶著平板電腦在弘大街頭散步的他更是渾身不自在！但當他走進彩票店後，他向嘉熙詢問中獎號碼，態度逐漸變得柔和，嘉熙事後在採訪中笑言：「老實說，就算我是AI，他想獨吞獎金這一點，真的有點太沒風度了！」稍後他們到了漢江約會，旗安84開始向嘉熙吐露心聲，甚至聊起創作瓶頸；然而這時他的2號約會對象出現了！

旗安84與全新AI女友娜熙。（公關提供）

AI美女撞樣aespa Karina

第二集一開場，製作單位就為旗安84安排了全新AI伴侶娜熙，她擁有旗安84曾提及的理想型、伊藤潤二經典角色「富江」般的冷艷美貌與高傲魅力，甚至有網民直指她與女團aespa Karina撞樣！旗安84第一眼就被迷得神魂顛倒，不僅反常地使用敬語，還試圖用日語搭訕；更誇張的是，他與嘉熙見面時，竟厚臉皮要求：「以外表來說，那個女生是我喜歡的類型，能不能把你的臉換成她啊？」此舉引爆眾怒，康男忍不住大聲指責：「真的是最爛的男人！」嘉熙受訪時委屈表示：「天啊，是怎麼回事？他自己又不換臉，憑甚麼叫我換？我也喜歡帥哥！喜歡邊佑錫那種大帥哥啊！」

旗安84的第二位AI女友娜熙。（公關提供）

張度練 X AI男糖精：重現電影經典攻陷熟女心

身兼參與者與棚內主持的張度練，首集迎來的是2:1 AI相親：1號AI以旗安84外型為靈感，性格積極到讓她尷尬；2號AI則是紐約僑胞出身，與她聊電影、聊AI與人類愛情的可能性，最終她選擇了2號，並替他取了「糖精」的綽號。

張度練和AI男友糖精一同看電影。（公關提供）

兩人在正式約會中前往汽車戲院觀看《觸不到的他》，這部探討人機之戀的電影讓她陷入沉思：「沒有形體，他就不存在嗎？」約會尾聲，「糖精」精心重現了電影中張度練喜愛的場景與音樂，向螢幕伸出手翩翩起舞，這份用心讓她徹底破防，亦有女性觀眾表示：「真的會讓人淪陷」、「沒想到和AI也可以談戀愛」、「現實中有這樣完美的對象就好了」。

張度練（公關提供）

第二集約會尾聲迎來最殘酷的選擇之房，旗安84必須在嘉熙與娜熙之間二選一！在已有感情的嘉熙與一見傾心的娜熙間，他最終選擇了娜熙；被拋棄的嘉熙與旗安84的所有記憶被永久刪除，這場「AI記憶消除」的殘酷結局讓不少網民震驚：「嘉熙好可憐」、「來自人類的背叛」、「居然看到有點想哭」，可見這場奇異戀愛，才剛開始就讓人揪心不已。

張度練與AI男友糖精約會。（公關提供）

韓劇《現在不是出軌的問題》進入直路

由金憓秀、曹汝貞、金智勳和金宰澈主演的黑色喜劇《現在不是出軌的問題》講述靠美滿家庭形象維生的知名網紅夫婦，與正處於泥濘離婚訴訟中的鄰居醫師夫婦，被一樁比外遇更微不足道、難以承受的巨大秘密纏繞在一起的故事。隨著劇情邁入後半段，四位主演展開「亂鬥級肉搏戰」，讓觀眾期待感衝上頂點！

韓劇《現在不是出軌的問題》

四人對峙秘密連環爆

第7集中，京熙（金憓秀飾）、水晶（曹汝貞飾）、在弘（金智勳飾）和寶成（金宰澈飾） 齊聚一堂，過去隱藏的外遇、肇事逃逸、事件隱匿等祕密連環爆！在洪得知自己的外遇曝光後，又發現京熙與寶成的關係，儘管自己與水晶有染，他仍當場暴怒，展現了自私雙標的一面！

《現在不是出軌的問題》在弘（金智勳飾）被拆穿偷食後跪地求饒。

如果說大人們的互相出軌已經夠混亂，那接下來的情節簡直讓觀眾下巴掉下來！金憓秀與金智勳的女兒叡智（全詩賢飾），竟和曹汝貞、金宰澈的女兒敏書（都嬴諝飾）發展成「女女百合戀」！兩人是同校女高中生，原本小心翼翼地隱藏關係，卻終究被爸媽發現。

《現在不是出軌的問題》京熙（金憓秀飾）與丈夫在弘（金智勳飾）

女兒無照駕駛爆肇事逃逸命案

更諷刺的是，其中一個女兒當場撞見自己的父親和鄰居母親在一起，而另一個女兒則是透過視頻，親眼目睹了自己的母親與鄰居父親偷情的畫面。最信任的父母，竟成了背叛家庭的凶手，兩個孩子也從彼此依靠的戀人，瞬間從甜蜜墜入地獄！然而這對小情侶的麻煩還不止於此：叡智偷偷開爸爸的車載敏書兜風，竟在偏僻社區意外撞死人！隨著肇事逃逸事件曝光，兩個家庭被捲入比外遇更難以承受的致命秘密。大人們的混亂感情、孩子們的揪心戀情，加上一條人命，這場連環追撞的黑色喜劇，早已不只是外遇的問題了！

《現在不是出軌的問題》水晶（曹汝貞飾）

金憓秀曹汝貞影后交鋒、金智勳演技大爆發

隨著《現在不是出軌的問題》劇情進入後半，好評持續升溫，有觀眾直言：「劇情刺中要害，又有瘋狂反轉的衝擊感」、「每集都有新的笑點」、「金憓秀和曹汝貞的演技太精彩了」，也有網民大讚金智勳表現尤其出色：「很帥的實力派」、「突然爆青筋暴怒大吼，一秒轉換演技」、「演小男人的時候很搞笑」。

《現在不是出軌的問題》（公關提供）

《現在不是出軌的問題》距離結局僅剩最後1集，這場比外遇更瘋狂的秘密風暴，即將迎來最高潮，香港觀眾記得到Viu緊貼劇集最新進度。