劉兆銘離世｜一生奉獻給演藝　拍戲被黑幫大佬要求跪低斟茶

劉兆銘（Ming Sir），香港演藝界巨匠，今日有消息指他已撒手人寰，享年94歲。他的一生奉獻給演藝，早年作為首位赴法深造的華人現代舞先驅，他用靈動的身姿將東方韻味帶上國際舞台；轉戰影視界後，更憑藉深厚的表演功力，刻畫了無數深入人心的經典角色。從《倩女幽魂》中雌雄莫辨、張力十足的「樹妖姥姥」，到《射鵰英雄傳》中慈祥莊嚴的「一燈大師」，再到無數劇集中渾然天成的德高望重之士，Ming Sir的演技早已爐火純青，成為香港幾代觀眾心中的集體記憶。

劉兆銘享年94歲。（影片截圖）

劉兆銘除了是著名演員，亦是香港最早期遠赴法國習舞之人、香港舞蹈界的開荒者之一。（YouTube影片截圖）

曾被大佬要求跪低斟茶

Ming Sir在2017年出席劇集《賭城群英會》記者會時，曾自爆當年「被夾走」的遭遇：「我曾經演過6個唐人街教父的角色，也接觸過那些真正的黑幫大佬，他們根本不用去演已令人望而生畏，是生活中充滿殺戮的自然狀態。我當時是被迫去接觸這些黑道中人，是被人捉去的。試過在三藩市拍戲時，因為阻住他們做生意，被捉了到賭檔，那些大佬問我是否要扮他們，要我跪低斟茶，跟我講數，我當然好驚。另一次是在荷蘭拍戲時阻住紅燈區做生意，又被人捉了去見大佬，他們覺得我演得好逼真，以為我真的是黑幫在搞事，其實我不過是在演戲而已。我的心情是又驚又高興，高興是原來我的演技會令他們信以為真。兩次的遭遇都在他們跟我了解完之後就解除了誤會，還招呼我到他們的地方玩，幾小時之間經歷了很驚險的過程，我感覺就好似被大浪捲埋沉落海底再上返水面一樣。」