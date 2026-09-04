謝賢前女友Coco開播遭批醜樣　坦言樣貌不如狄波拉高情商化解尷尬

四哥謝賢的前女友Coco近日在直播時遭遇部分網民留言攻擊外貌。面對種種惡意言論，Coco並未選擇辯解，而是憑藉高情商從容化解，被網民大讚為「高情商應對範本」。



四哥謝賢的前女友Coco近日在直播時遭網民攻擊外貌。（影片截圖）

大方承認樣貌不如狄波拉

直播期間，Coco面對網民酸言酸語「巫婆」、「馬臉」及「五官長得怪異」等評價，非但沒有動怒，反而大方接納。她更主動拿謝賢的前妻狄波拉及蕭芳芳作比較，坦言：「我的確沒有鋒媽媽（狄波拉）長得漂亮，對不對？我的確沒有芳芳那麼優雅。」更風趣自比：「我就是他們兩個中間的花木蘭。」

坦言自己的確沒有謝賢的前妻狄波拉長得漂亮。（影片截圖）

亦不及蕭芳芳優雅。（影片截圖）

自稱是兩人之間的花木蘭。（影片截圖）

Coco高情商回應網民

大方承認外貌差距後，Coco迅速將討論焦點由外表切換至內在價值。她表示自己擁有真誠、華夏兒女的精神及有趣的靈魂。她強調歲月終會改變外表，唯有靈魂與精神永遠不衰，展現出極大格局。

高情商回應網民。（影片截圖）

她指出外表難敵歲月侵蝕。（影片截圖）

Coco獲讚心理素質強

Coco更當場放下長髮展現自信魅力，反問觀眾：「漂亮嗎？有沒有當年跟某人在一塊的風采？」她笑言：「姐都40歲了，姐不是吹牛的，姐把頭髮往下一放，我跟你講，還是迷倒一大片！」不少網民大讚她「心理素質強大、邏輯清晰」，展現出歷經世事後的優雅與底氣。