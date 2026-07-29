謝賢舊愛Coco大開黃腔自稱Big Cup　騷性感身材自爆回頭率達九成

娛樂圈傳奇謝賢（四哥）早前離世，曾與他相戀12年的舊愛Coco早前開直播悼念。近日，Coco一段直播影片再被翻出，片中的她身穿灰色緊身裙大騷身材開黃腔，更霸氣曝光杭州豪宅。



謝賢最後一個女朋友Coco。（節目截圖）

謝賢與Coco曾一起拍tvb的節目。(節目截圖)

Coco直播大開黃腔。（直播影片截圖）

曬豪宅霸氣回應租樓質疑嫌寒酸

Coco向網民展示生活狀況，當時她正處於杭州的家中直播，內部裝修極具氣派。面對網民留言質疑：「租的房子嗎？」，Coco霸氣回應：「你覺得租和買，姐姐還需要證明嗎？」，更表示：「如果姐姐告訴你這房子是我買的，是不是太寒酸了？」，隨後再指：「姐姐都是住慣洋房的，住慣Penthouse的。」

被質疑是否租房。（直播影片截圖）

言論相當霸氣。（直播影片截圖）

自爆出門回頭率達九成

年過40歲的Coco對自身魅力充滿自信，更頻頻在鏡頭前展現嫵媚一面，不但自信地撥弄秀髮，更數度擺動纖腰搔首弄姿。對自身魅力信心十足的她，在鏡頭前表示自己根本不需要主動撩人：「不需要去撩人，要讓別人來撩你」。她更極度自信地笑稱：「我Coco姐這麼大年紀了，40歲走在街上，男生經過我身邊，回頭率是90%」。

不時撥弄頭髮。（直播影片截圖）

自稱出門回頭率達九成。（直播影片截圖）

大開黃腔玩諧音自豪笑稱「Big Cup」

片中Coco身穿灰色緊身裙盡顯豐滿線條，期間更玩諧音梗大開黃腔，俯身問網民：「你們來看我Coco姐看世界盃嗎？」隨後撥開胸前的秀髮笑指：「你不覺得我就是世界盃嗎？」，隨後更豪邁地笑稱自己是「Big Cup」，展現豪放作風。

開黃腔。（直播影片截圖）

自誇Big Cup。（直播影片截圖）

網民爆料相親男方嫌豪門經歷

片中表現熱情自信的 Coco，現實愛情路據悉並不順遂。有網民爆料稱，她與四哥分開後選擇低調生活，近年已返河南老家。長年單身的她雖獲親友頻頻安排相親，但許多男士獲悉其舊愛是謝賢後選擇放棄，憂慮她早年享盡榮華富貴，難以回歸平凡生活。