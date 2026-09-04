Lisa首認「曾秘密戀愛」怕影響人氣　坦言神秘情人身分未曾被查出

韓國女子天團BLACKPINK成員Lisa這幾年跟LV三公子弗雷德里克阿爾諾高調談愛，連今（2026）年疑似分手都有跡可循。近期Lisa即將推出個人紀錄片《Always Lalisa》，沒想到宣傳時竟稱自己團體活動期間只能秘密戀愛。訪談中她還透露，其實過去就曾發行以交往對象為靈感的歌曲，也引發熱議。



吐露偶像戀愛辛酸 歌曲靈感來自前任

Lisa在紀錄片中坦言，K-pop文化對於偶像談戀愛仍存在不少禁忌，尤其身為人氣女團成員，感情生活也可能影響團體形象與人氣。

Lisa近日宣傳個人紀錄片時竟稱自己團體活動期間只能秘密戀愛。訪談中她還透露，其實過去就曾發行以交往對象為靈感的歌曲，也引發熱議。（IG@lalalalisa_m）

BLACKPINK Lisa的感情一直受關註：

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她透露：：「如果正在和某個人交往，卻被狗仔隊發現，人氣就會下降。」她也坦言，自己年輕時曾經談過幾次戀愛，但每次交往都必須低調隱瞞，「我不希望我的戀愛成為導致BLACKPINK人氣下降的原因。」

除了談及偶像戀愛背後的壓力，Lisa更在紀錄片中公開《Dream》的創作秘辛。她透露，這首收錄於2025年個人專輯《Alter Ego》的歌曲，創作靈感正是來自一段秘密戀情。為了正式公開歌曲，她還特別事先再次詢問對方，確認是否同意將歌曲發表。

不過對方也提出一項條件，希望Lisa不要讓粉絲查出自己的真實身分。對此，Lisa透露：

外界以為自己查出了（身分），但我不這麼認為。

這段話也讓外界更加好奇究竟這首歌背後的「神秘情人」到底是誰。

歌詞充滿感傷眷戀之情 感情世界持續受關注

《Dream》的歌詞充滿感傷憶，內容唱道：「每當我閉上眼睛，它就把我帶回過去」、「每當我想念你，我會打電話給你，但卻無法接通」、「也許我會在夢裡見到你」，最後更問道：「至少我們可以成為朋友嗎？」歌詞透露出對過去感情的眷戀，也讓外界更加想一探歌曲背後的真實故事。

實際上Lisa的感情生活過去多次成為外界關注焦點。自2023年起，她屢次被拍到與法國精品集團LVMH繼承人約會，兩人因此多次爆出戀愛傳聞，但Lisa始終沒有正式公開回應。近期則傳出兩人疑似分手的消息。

就在戀情傳聞尚未完全退燒之際，Lisa日前又傳出與小她3歲的泰國演員Blue Pongtiwat陷入熱戀，再度掀起感情話題。如今隨著《Always Lalisa》即將公開，Lisa親口揭露過去「不能公開的戀愛」，也讓外界更加期待她是否會在紀錄片中透露更多感情故事。

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