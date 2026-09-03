Lisa與泰星Blue疑「蜜遊」日本　前後腳曬旅遊照一個細節惹聯想

韓國女團BLACKPINK成員Lisa的感情生活一直備受關注，早前她與LVMH集團三公子Frédéric Arnault的豪門戀情傳出告終後，近日再被指與泰國男星Blue Pongtiwat關係曖昧。二人被發現前後腳在社交媒體分享日本京都旅行照，更被眼尖網民捉到同走訪著名景點，令這段「蜜遊日本」的緋聞迅速洗版全網！



韓國女團BLACKPINK成員Lisa的感情生活一直備受關注。（IG@lalalalisa_m）

早前與LVMH集團三公子Frédéric Arnault的豪門戀情傳出告終。（IG@frederic.arnault）

爆同赴家宴秘戀早有跡可尋

Lisa曾與LVMH三公子的豪門戀傳得沸沸揚揚，惟早前男方被指已停止追蹤及點讚 Lisa 帳號，加上 Lisa 受訪時自認是「常心碎的那方」，令這段豪門戀正式宣告劃上句號。不過 Lisa 感情絕不寂寞，她與泰國男星Blue Pongtiwat的緋聞隨即爆發。被封為「泰版車銀優」的Blue五官精緻，與Lisa相識多年，今年3月Lisa慶祝29歲生日時，男方已現身派對並大方曬出合照。先前更有網民聲稱目擊Lisa帶著一名高挑神秘男子與父母聚餐，經對比細節後被指是Blue，因而傳出「見家長」之說，不過雙方從未回應。

有網民聲稱目擊Lisa帶著一名高挑神秘男子與父母聚餐。（X截圖）

Lisa被指疑孖同Blue遊港。（小紅書圖片）

Lisa生日party，男方大方曬出合照。（IG@blue_pongtiwat）

先後曬京都旅行照

近日Lisa在社交媒體分享身處日本京都的旅行照片，配文道：「Finding peace in Kyoto thanks to you」（在京都找到平靜，多謝你），明確提到身處日本京都。相中Lisa身穿黃色吊帶印花套裝，大騷香肩纖腰，魚尾流蘇裙襬襯托出修長美腿，回眸一笑電力十足。

大騷香肩與纖腰。（IG@lalalalisa_m）

電力十足。（IG@lalalalisa_m）

無獨有偶，Blue亦於相近時間曬出日本旅遊照，背景更被眼尖網民認出正是京都著名景點清水寺。相中他穿著牛仔外套，隨性托手，側面輪廓立體帥氣，慵懶型格兼備。二人前後腳於同一地點打卡，即時令同遊傳聞全面升溫。

有眼尖的網民認出正是京都著名景點清水寺。（IG@blue_pongtiwat）

Blue Pongtiwat憑精緻五官獲封為「泰版車銀優」。（IG@blue_pongtiwat）

有網民發現二人照片場景顏色極為相似。（IG@blue_pongtiwat、IG@lalalalisa_m）

蜜遊日本疑雲引爆熱議

消息曝光後即引發全球網民暴動！大批粉絲湧入留言，不少泰國及海外網民紛紛大讚二人外型極之般配，更直呼照片「滲出甜味」，拍手力撐這對俊男美女組合；不過亦有網民認為好朋友同遊十分正常，毋須過度解讀。目前Lisa與Blue均未就同遊傳聞作出回應，但這對「泰版車銀優」與世界級女團成員的組合，已成功掀起全網熱話，若果屬實，相信不少粉絲都會送上祝福。

好有韻味啊。（IG@lalalalisa_m）

不少泰國及海外網民紛紛大讚二人外型極之般配。（IG@blue_pongtiwat）