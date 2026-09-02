BLACKPINK Rosé傳拒「霸王茶姬」百億韓元代言　邀約失敗內幕曝光

韓天團BLACKPINK成員Rosé近年人氣持續攀升，個人音樂事業更在全球市場打開知名度。據韓媒「The Korea Herald」報導，Rosé近日被傳拒絕中國知名茶品牌的廣告代言邀約，對方開出的代言費高達約韓幣100億韓元（約5700萬港元），即使面對天價酬勞，她仍選擇婉拒，如今內幕傳出，讓外界議論紛紛。



報導指出，Rosé拒絕中國手搖飲「霸王茶姬」代言邀約，她主要考量是無法完全掌控宣傳內容品質。

BLACKPINK Rosé近日被傳拒絕中國知名茶飲「霸王茶姬」的廣告代言邀約。（IG@roses_are_rosie）

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其實除了茶品牌之外，Rosé過去也曾與知名香檳品牌洽談合作，雙方甚至花了約1年時間討論，不過最終仍未能達成合作。據業界人士透露，合作之所以告吹，原因之一是Rosé對品牌提出的香檳瓶身設計並不滿意，因此最後決定不合作。

韓媒分析，隨著她和Bruno Mars夯曲《APT.》在全球爆紅，Rosé的身份已不再只是BLACKPINK的一員，她的話語權、能見度不可同日而語，且用自己的名字站穩全球流行音樂市場，也因此擁有少數韓星才有的「選擇權」，婉拒代言代表她看待事物已經不單純是「錢多不多」的問題，而是品牌形象、個人審美以及她是否願意讓自己的名字與產品綁在一起。

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