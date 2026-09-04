甘國亮75歲生日獲汪明荃薛家燕齊賀　精神飽滿眼神略迷惘惹憂心

資深製作人甘國亮日前歡度75歲生日，獲多位圈中好友設宴慶祝。雖然甘國亮氣色不俗、精神飽滿，但在流出的多張合照中，其表情略顯木訥、眼神略帶迷惘，再度惹起外界對其健康狀況的憂心。



甘國亮歡慶75歲生日。（IG@wang_liza）

汪明荃薛家燕兩大阿姐同場熱鬧賀壽

「阿姐」汪明荃於社交平台上載多張為甘國亮慶祝75歲生日的合照，同場還有薛家燕以及王士維等，現場擺放了代表「75」歲的巨型數字氣球、壽桃包及生日蛋糕，場面十分熱鬧。阿姐更在貼文中留言表示：「03/09/2026 喜見甘生（甘國亮）身體康復，精精神神，開心同朋友一齊慶祝75歲生日。」

汪明荃薛家燕同場為甘國亮賀壽。（IG@wang_liza）

汪明荃發文指甘國亮身體已康復。（IG@wang_liza）

甘國亮眼神木訥惹網民憂心

從照片可見，壽星公甘國亮身穿黑色西裝外套內搭白T恤，頭戴醒目的紅色漁夫帽，打扮依然時尚潮爆。雖然阿姐透露他身體已康復且精神飽滿，但當眾人歡呼唱生日歌及合照時，甘國亮全程表情平靜、笑容欠奉，有幾張照片眼神更略顯迷惘，令不少關心他的網民深感憂心。

精神飽滿。（IG@wang_liza）

笑容欠奉。（IG@wang_liza）

開心切蛋糕。（IG@wang_liza）

去年傳失智送院好友曾證健康欠佳

甘國亮去年傳出因健康問題入院接受治療，更一度傳出疑似患有失智症的消息，其多年密友Alex（王士維）當時拒絕對事件作出回應。而好友賈思樂其後接受訪問時，則證實甘國亮近年身體狀況確實欠佳，令外界頗為擔憂。