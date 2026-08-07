76歲甘國亮獲張震一家提早慶生　破失智症傳聞狀態大勇精神極佳

資深製作人甘國亮將於下月迎來76歲生日，去年11月曾傳出患上失智症的他，在沉寂足足一年後，於上月初罕有更新近照，以行動粉碎謠言。8月4日他再於社交平台分享最新近況，上載了金馬影帝張震一家三口特意為他預祝生日的溫馨合照，同場還有甘國亮多年的密友王士維，場面相當熱鬧。

甘國亮與張震。（FB@甘國亮 Kam Kwok Leung）

甘國亮再貼上與張震一家三口預祝他生日的合照。（FB@甘國亮 Kam Kwok Leung）

11歲愛女張源源罕有曝光 身高已過張震膊頭

甘國亮在帖文中感性留言，表示經過多年之後，非常高興能看到張震一家三口出席他的預祝生日派對。從照片中可見，眾人相見甚歡，張震一家更特別為甘國亮準備了象徵長壽的大型壽桃蛋糕，並點上生日蠟燭，儀式感十足。其中最吸引網民目光的，莫過於張震與妻子莊雯如的11歲愛女張源源。久未公開露面的張源源如今已長成亭亭玉立的小少女，身材高䠷漂亮，身高更已直逼爸爸張震的膊頭。合照時甘國亮更緊緊握著張源源的手，足見兩家人私下交情極深，關係猶如親人。

張震的女兒張源源生得高䠷漂亮。（FB@甘國亮 Kam Kwok Leung）

與張震友情跨越逾十載

談及甘國亮與張震的深厚情誼，源於2012年由甘國亮執導的喜劇電影《熱愛島》，當時張震為電影擔綱主演之一，兩人因而建立起深厚友誼。翌年張震與曾任其助理的女友莊雯如喜結連理，甘國亮當時亦第一時間在社交網送上真摯祝福。直到2015年張震愛女張源源出生，甘國亮可謂一路看著張震成家立室。照片中的甘國亮依然戴著上月更新近照時所戴的招牌紅色漁夫帽，臉色紅潤、笑容滿面，氣色相當不俗，完全打破了此前關於他健康狀況不佳的傳聞。