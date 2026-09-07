獵罪現場劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員關係圖+角色簡介

《獵罪現場》陸劇。有麥浩邦為執導，由黃俊捷、鄭曉寧領銜主演的一套以犯罪懸疑為題材的網絡微短劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《獵罪現場》電視劇情大綱

青年刑警韓寧（黃俊捷 飾）因七年前姐姐遇害立志從警，憑藉深入罪犯心理的犯罪側寫天賦，成為重案二隊破案的關鍵力量。在果決控場的隊長任非（張冬 飾）與經驗豐富的何來（鄭曉寧 飾）協助下，他邊遊走於理智與情感邊緣，邊與隊友並肩破解多起懸案。

然而，看似平易近人的丁蘭實則受孫家豪指使，企圖暗中摧殘韓寧；而表面儒雅的昔日婦產科主任範志昌（鮑大志 飾），竟是操縱龐大非法代孕產業鏈的幕後黑手。隨著新案與舊案交織浮現，重案二隊在追尋正義的懸疑迷局中，共同詮釋了敬畏生命與守護榮譽的深刻內涵。

《獵罪現場》播出更新時間｜最新追劇日曆

《獵罪現場》電視劇幾時播?《獵罪現場》於9月7日播放，一共有24集，由優酷播放。優酷VIP會員首更四集，9月8日至9月14日每天更新兩集，9月18日至9月23日每天更新一集。 SVIP每個更新日提前多看兩集，9月14日收官禮直通大結局。

《獵罪現場》播出更新時間｜最新追劇日曆

《獵罪現場》演員

黃俊捷 飾 韓寧

黃俊捷 飾 韓寧（weibo@網劇獵罪現場）

鄭曉寧 飾 何來

鄭曉寧 飾 何來（weibo@網劇獵罪現場）

張冬 飾 任非

張冬 飾 任非（weibo@網劇獵罪現場）

戴萌 飾 丁蘭

戴萌 飾 丁蘭（weibo@網劇獵罪現場）

鮑大志 飾 範志昌