S&X Netflix線上看劇情丨演員中島健人、新木優子大談成人話題

Netflix新劇《S&X》（SとX）評價好嗎？首播一口氣上架全部集數共7集，衝入Netflix前十名，更登頂Netflix日劇榜榜首。在同檔期面對韓劇《毛骨悚然的戀愛》、《我的荒糖戀愛》、戀綜《不良一族尋愛記》以及日劇《直到T恤乾了為止》與台劇《成名在望》等多部熱門作品競爭下，《S&X》依然取得極為亮眼的成績。



Netflix新劇《S&X》（SとX）。（IG@netflixjp）

《S&X》題材

日劇《S&X》（SとX）好看嗎？這部由演員中島健人和新木優子主演，講述性治療師與女主播的戀情，以及性治療師職場上所面臨到的個案與議題，是少見在日劇中大談害羞的性話題，引來熱烈討論。

日劇《S&X》由中島健人和新木優子主演。（X@NetflixJP）

《S&X》改編自人氣網漫

《S&X》改編自人氣網漫《S與X ～性治療師霜鳥壱人的告白～》，漫畫原作者多田基生曾經表示，創作出發點正是對「難以公開談論性的壓抑社會」所感受到的違和感，成為了他創作這部作品的原動力。它沒有將大尺度作為單純的吸睛噱頭，而是以清爽且富同理心的筆觸，拆解藏在身體反應背後的心理防線與孤獨感，成為近期最值得靜下心細細品味的療癒之作。

《S&X》改編自人氣漫畫《S與X ～性治療師霜鳥壱人的告白～》。（IG@netflixjp）

《S&X》劇情大綱

「霜鳥診所」的性愛治療師霜鳥壹人（中島健人 飾），每天傾聽並協助患者解決難以啟齒的親密關係難題。即便面對社會對其職業的嘲諷與偏見，他仍堅持以真誠與尊重的態度對待每位求助者；然而下班後的他，其實也需要尋求治療師協助，才能面對自己深層的陰暗過去。

隨後霜鳥壹人巧遇了小時候因意外錯過告白機會的初戀市之瀨佑美（新木優子 飾）。雖然兩人終於獲得重新開始的契機，但霜鳥壹人長期受限於內心障礙，遲遲無法與任何人建立更進一步的關係，他心中的深層焦慮將成為這段感情的最大難關。

《S&X》演員人物關係圖（IG@netflixjp）

《S&X》第1集劇情

一名極度渴望治癒妻子性成癮問題的男子，來到了「霜鳥診所」尋求性治療師霜鳥壹人（中島健人 飾）的協助。在稍後時間，霜鳥壹人意外地重逢了中學時期的初戀情人——現時已成為知名電視台女主播的市之瀨佑美（新木優子飾）。雖然兩人久別重逢，但霜鳥壹人因為自身隱藏的心理陰影與秘密，即使對佑美情生意動，卻依然無能追愛，不敢主動邁出追求的步伐。

《S&X》劇照（IG@netflixjp）

《S&X》第2集劇情

承接上一集的劇情發展，同為治療師的詩音看出了霜鳥壹人內心的糾結與退縮。為了幫助他，詩音主動鼓勵霜鳥，希望他能夠勇敢正視自己對於建立真實人際連結的深層恐懼，並嘗試跨越面對感情時的心理障礙。

另一方面，霜鳥壹人回到「霜鳥診所」繼續履行性治療師的職責，並接見了一名名叫「澪」的少女患者。這名少女的個案較為特殊，相比起現實生活中的真實男孩，她更傾心並熱愛二次元世界中的虛擬角色。霜鳥透過與澪的深入談話，試圖理解她逃避現實感情的原因，並從中尋找治癒患者與啟發自己的契機。

《S&X》劇照（IG@netflixjp）

《S&X》第3集劇情

隨著兩人的關係逐漸拉近，霜鳥壹人原本決定要勇敢邁出一步，與佑美繼續發展下去。然而，就在這個關鍵時刻，一段令他痛苦不堪的往事突然湧上心頭，再次喚醒了他內心深處的心理陰影，令他與佑美之間剛萌芽的關係面臨新的考驗與掙扎。

另一方面，作為專業的性治療師，霜鳥壹人眼下無暇顧及自身的感情煩惱，必須將精力集中在工作上。他在診所迎來了下一位前來求助的客人，而這次的患者正面臨著沉迷的問題——對方需要霜鳥的專業協助，以幫助其徹底戒除對虛擬性愛的依賴，並嘗試重新建立與現實世界的真實聯繫。

《S&X》劇照（IG@netflixjp）

《S&X》第4集劇情

隨著霜鳥壹人與市之瀨佑美之間的互動越發頻繁，兩人雖然互相深深吸引，但霜鳥壹人內心不為人知的心理陰影與生理秘密，始終成為他不敢向對方坦白並跨出下一步的絆腳石。面對霜鳥這種若即若離的態度，一直身處光鮮亮麗主播世界的佑美開始感到迷惘與掙扎，兩人剛萌芽的感情關係因此陷入了更深的拉鋸與考驗。

另一方面，霜鳥壹人繼續在「霜鳥診所」面對各種帶著私密煩惱前來求助的患者。在這一集的個案中，他接見了一對面臨「無性婚姻」危機的夫妻。霜鳥壹人運用他作為性治療師的專業知識，以溫柔且沉著的姿態傾聽他們的困境，試圖引導這對夫妻打破彼此間的隔閡與迷思，重新審視愛、慾望與自我接納的真實意義。

《S&X》劇照（IG@netflixjp）

《S&X》第5集劇情

隨著霜鳥壹人與身為知名女主播的市之瀨佑美越走越近，兩人的地下戀情最終還是紙包不住火，不幸被八卦週刊拍到並大肆報導。面對突如其來的緋聞風波，身處公眾視野的佑美首當其衝，不得不在她參與的電視節目生放送中親自公開回應這段關係。這場輿論風暴，令兩人本就充滿未知的感情面臨著前所未有的巨大壓力與考驗。

另一方面，這場八卦風暴亦嚴重波及到了「霜鳥診所」的日常運作。大批湊熱鬧的群眾與狗仔隊蜂擁而至，令原本隱密且平靜的診所瞬間陷入一片混亂之中。霜鳥壹人不僅成為了八卦小報記者的頭號追訪目標，更棘手的是，一名名叫北野的週刊記者竟然偽裝成前來求醫的患者，暗中潛入診所試圖挖出更多猛料。面對排山倒海的輿論與潛在的危機，霜鳥的事業與私隱雙雙被推到了懸崖邊緣。

《S&X》劇照（IG@netflixjp）

《S&X》第6集劇情

霜鳥壹人那段一直隱藏在心底、不為人知的痛苦往事最終還是不幸遭到曝光。面對外界排山倒海的壓力，以及內心深處再度被喚醒的心理陰影，霜鳥再次選擇了退縮。他開始刻意與市之瀨佑美拉開距離，試圖將自己重新封閉起來。這種突如其來的逃避與疏離，令一直努力維繫兩人關係的佑美感到無所適從，兩人剛經歷考驗的感情瞬間降至冰點。

另一方面，面對霜鳥壹人的冷漠與若即若離，感到迷惘且痛苦的佑美，決定向同在「霜鳥診所」工作的心理治療師詩音傾訴自己的煩惱。作為旁觀者與專業人士，詩音不僅看透了霜鳥內心的糾結，更一針見血地向佑美提出了極為犀利的建議。這番直白而透徹的話語，猶如當頭棒喝，迫使佑美必須重新深刻思考自己一直以來「愛的方式」，並為這段停滯不前的關係尋找新的出路。

《S&X》劇照（IG@netflixjp）

《S&X》第7集劇情

經歷了先前的緋聞風波以及內心深處的重重掙扎後，霜鳥壹人與市之瀨佑美的感情終於迎來了轉機。兩人在互相理解與扶持下，決定勇敢地共同面對未來。為了讓這段關係邁向新的階段，霜鳥主動帶著佑美一同前往拜訪自己的母親。然而，就在這次看似平凡的家庭聚會中，他們卻遇見了一位意想不到的意外訪客，令原本溫馨的會面出現了突如其來的變數。

在深入了解這位意外訪客所帶來的隱情與真實情況之後，身為性治療師的霜鳥壹人意識到，這次他必須將治癒的焦點徹底放回自己與家人身上。他鼓起勇氣，真正直面並放下了糾纏自己多年的心理陰影。最終，透過這段療癒他人也療癒自己的旅程，霜鳥不僅成功解開了內心的枷鎖，亦與佑美攜手跨越了所有障礙，迎向屬於兩人的嶄新未來。

《S&X》劇照（IG@netflixjp）

《S＆X》主要演員介紹

中島健人 飾 霜鳥壹人

霜鳥壹人是「霜鳥診所」的「性治療師」。雖然這份工作在世俗間經常面臨極大的偏見與異樣眼光，但他仍默默堅持，溫柔且耐心地引導每一位患者直面內心難以啟齒的煩惱。然而，「醫者不能自醫」，他私下其實隱藏著不為人知的心理陰影與生理秘密；正是這個深層的心結，令他在面對感情與性愛時始終不敢主動邁出步伐。

中島健人飾演霜鳥壹人（IG@netflixjp）

新木優子 飾 市之瀨佑美

市之瀨佑美是擁有高人氣的電視台新聞主播，同時也是霜鳥壹人在中學時期的初戀情人。二人在多年後偶然久別重逢，舊情亦悄悄重新萌芽。可是，面對霜鳥壹人因為內心秘密而表現出若即若離的退縮態度，她不得不在自己備受公眾關注的身份，以及這段停滯不前的關係中感到深深的迷惘與掙扎。

新木優子飾演市之瀨佑美（IG@netflixjp）

日劇《S&X》的五大亮點

1. 破格的「性治療師」題材

《S&X》選擇了日本影視作品中相對罕見且敏感的「性治療師」為題材。透過男主角霜鳥壹人的診間，觀眾得以看見無性婚姻、性成癮及性創傷等難以對外人啟齒的成人難題。劇集並沒有流於低俗大尺度，反而以真誠及尊重的專業角度，探討現代社會中被隱藏的兩性真實一面。

2. 「醫者不能自醫」的核心反差

全劇最大的劇情張力在於男主角「幫別人解決感情問題，自己卻過不了自己那關」的矛盾設定。雖然霜鳥能以通透的專業知識治癒無數患者，但他自己卻隱藏著與戀愛和性有關的深層心理陰影。這導致他在重逢初戀情人時始終不敢邁出一步，這種人性的脆弱與角色反差成為了全劇的核心痛點。

3. 中島健人與新木優子的突破演出

中島健人這次徹底拋下了大眾熟悉的「王子系」男神包袱，化身為專業、溫柔，但私下又帶點天然呆（例如在月台狼狽撿教具）的性治療師，迎來角色上的大突破。而新木優子則飾演高人氣女主播市之瀨佑美，兩位演員將成年人之間那種舊情復燃卻又充滿拉扯的「雙向奔赴」，演繹得極具火花。

《S&X》劇照（IG@netflixjp）

4. 引起共鳴的「單元病例」寫實形式

作品採用了「特殊職業＋單元病例」的敘事結構，每集都會透過不同求助者的故事來推動劇情。透過這些形形色色的個案，劇本溫柔且犀利地剖析了親密關係中的溝通壁壘與自我認同危機。觀眾很容易在不同的單元故事中找到共鳴，獲得情感上的宣洩與治癒。

5. 探討愛與自我接納的深度成人愛情劇

雖然題材圍繞著性，但《S&X》真正想探討的其實是「愛一個人之前，能不能先好好理解自己」。Netflix 官方亦表示，該劇跳出了單純生理層面的狹隘解讀，將親密關係與自我價值深度綁定。劇本成功摒棄了老套的甜寵狗血橋段，引導觀眾重新審視成年人愛情的厚重與不易，是一部寫實且暖心的口碑佳作。