鼠惑韓劇分集劇情｜Netflix演員簡介：柳俊烈一人分飾兩角

《鼠惑》韓劇，改編自同名網路漫畫。有李在坤作為編劇，金洪善為執導，由柳俊烈、薛景求、李奎炯領銜主演的一套以懸疑、驚悚為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員。



《鼠惑》是由柳俊烈、薛景求、李奎炯領銜主演的一套以懸疑、驚悚為題材的電視劇。（X@NetflixKR）

《鼠惑》電視劇情大綱

隱居已久的小說家齊文宰（柳俊烈 飾），赫然發現自己的姓名、相貌、身份以至整個生命歷程，竟遭神秘莫測的「田鼠」（柳俊烈 飾）強行抹煞並取而代之。為了奪回原屬於自己的一切，齊文宰展開了艱巨的尋人歷程。在此期間，本為追討債務而四處尋找齊文宰的放貸者「老子」因（薛景求 飾），在機緣巧合下選擇與他攜手合作，集二人之力合力追查「田鼠」的真正身份。與此同時，負責釐清這宗身份冒用案件的刑警朴淳容（李奎炯 飾）亦投入調查，隨著線索逐一浮現，所有矛頭皆直指這名隱於暗處的「田鼠」。隨著真相層層揭開，齊文宰驚覺對方不單竊取了自己的身分，更連同其原有的社交圈子與日常生活全盤接收，一場牽涉真實自我與生存權利的正面交鋒正式拉開序幕。

《鼠惑》（IG@netflixkr）

《鼠惑》每集劇情

《鼠惑》第1-5集

《鼠惑》第一集：

幼年經歷家庭車禍雙亡變故，暢銷匿名作家齊文宰患有嚴重的心裡創傷，因恐慌症足不出戶三年。某天漢江發現女屍，刑警朴淳容接獲舉報金永根的匿名信。同時齊文宰的手機及銀行出現異動，齊文宰的高中同學孫秀賢送來新手機並透露物業與帳戶均屬自己名下，並計劃帶他搬到海邊。隨後地產經紀突帶人睇樓，齊文宰發現孫秀賢辭職出國；齊文宰參加同學聚會，舊同學全不認得齊文宰，警方發現其指紋無紀錄，銀行亦指其資料已被重置，連家當都被清空。另一邊，警方查出金永根綽號「老子」是黑幫成員；齊文宰尋找孫秀賢時遭老子襲擊並病發，眼前竟出現一名容貌與其相同的神秘男子。

《鼠惑》第二集：

與齊文宰長相相同的男子告誡他，須先保命才能查明真相。老子得知失蹤三年的齊文宰重現且有信用卡消費，遂展開追蹤。齊文宰逃入百貨商店，按址尋找孫秀賢新居卻發現早已易主；而複製手機監視並盜用其身分刷卡者，正是冒牌齊文宰。警方調查無家可歸者死案，朴淳容得知老子組織早已解散，自己亦正面臨離婚訴訟。地下賭場內，明洙與朴承圭談及漢江女屍案，朴承圭承認涉案。

齊文宰恐慌症發作，服藥後出現亡母幻覺；遭老子逼追下跳河獲救，暫棲於無家可歸者中。老子則憶起昔日殺害東錫的往事。炳俊向老子透露有人利用死者指紋買賣身分；朴淳容翻查監控見齊老二人同場，考慮給予保護。老子欲處置炳俊之際，齊文宰突然登門。

《鼠惑》第三集：

齊文宰捱過毒打後向老子提出交易：若助他揪出冒充者即還清欠款，如有欺瞞任憑處置。老子答允並決定先從孫秀賢查起；而冒牌齊文宰亦已洞悉二人結盟。另一邊廂，朴淳容透過線索查出老子昔日曾是尋人專家。齊老二人向高中同學全慶泰套取情報，全透露孫秀賢曾帶冒牌貨出席聚會，並詫異眼前的齊竟忘記當年校園火災。二人由此推斷，冒充者雖緊盯齊的行蹤，卻無意置他於死地。

隨後，他們靠黑道人脈尋獲孫的座駕，惟孫已棄車離開，行車紀錄儀亦毫無收穫；兩人轉赴孫女兒的學校追查時因警方趕至而撤退。淪為警方目標的孫秀賢深感焦躁，而冒牌貨持續靠手機定位追蹤，老子故意將手機丟出車外再命齊撿回。其後，朴淳容及朴承圭兩路人馬各自尾隨跟蹤齊老二人。最後，老子帶齊文宰退入湖畔森林，利用手機定位佈下齊已遇害的假象。冒牌貨果然中計，差遣孫秀賢赴湖邊確認。當孫抵達現場並撥打齊的電話時，齊老二人正隱身於林中暗中監視一切。

《鼠惑》第四集：

孫秀賢在湖邊撥號後駕車逃跑，齊文宰、老子與朴淳容緊追，期間朴淳容遭朴承圭手下撞車。孫秀賢遭「田鼠」威逼，選擇護女多恩衝向斷橋。臨終前他透露，「田鼠」一年前以私吞資金脅迫他奪齊的手機並綁架多恩，且指齊應知真相。齊老二人赴白屋救出多恩，因警方趕至恐被誤當綁匪而逃入酒店。期間齊文宰遭朴淳容襲擊，觸發對「田鼠」的記憶。不久孫秀賢浮屍水中，朴承圭向老子追討東錫遺款。戴帽男遞手機使齊文宰接通「田鼠」，「田鼠」要他找回自我，齊因而懷疑大學同學裕民。隨後「田鼠」故意刷卡引誘，老子察覺有詐時突遭襲擊。

《鼠惑》第五集：

老子制服襲擊者後與齊文宰繼續追查；朴淳容向韓秀報告朴承圭的情況，韓秀前往明洙的賭場尋人，朴則與新刑警閔浩組隊。齊老二人拜訪裕民舊友正培，得知一年前有貌似齊的人租住裕民舊居。齊文宰想起與裕民、敏英旅行，發現敏英紋身與漢江女屍相同。二人於閣樓密室搜出「田鼠」資料，突遭槍手襲擊，兩人逃入森林後反制對方。朴淳容證實女屍為敏英。警方隨後調查懷疑敏英遭拋屍。老子逼問朴承圭得知裕民賣身抵債後自殺，二人赴火葬場確認遺體。此時齊文宰再收到「田鼠」影片，被催促尋找真身，對方更預告將前往警局。

《鼠惑》（IG@netflixkr）

《鼠惑》第6-10集

《鼠惑》第六集：

「田鼠」偕同律師及總編輯韓智惠赴警署，反咬遭人整容冒充。齊文宰向老子表示與韓甚少碰面；而朴淳容發現「田鼠」有房東的閉路電視影片作敏英命案的不在場證明。齊文宰私下求韓智惠為其身分作證，卻因警方突至而與老子急忙遁走。

朴淳容查出齊寓所附近有外賣購買紀錄，與其三年不出戶的習慣矛盾；他隨後獲明洙供出朴承圭專營身分買賣以助罪犯潛逃。齊老二人躲回老子故鄉，手下閔基查出敏英死時監控竟拍到齊的身影。更離奇的是，一本在齊出生前出版的雜誌，竟刊有其父母與一名幼童的合照。老子提議找齊的舅舅確認身分，島上殺手卻追殺至此令齊文宰中槍。老子為避警方追捕，交託閔基救治齊；齊文宰獲取舅舅住址後，腦海依稀浮現出童年葬禮上的一位老翁。

《鼠惑》第七集：

齊文宰昏迷間重拾童年記憶，獲閔基救至診所，因朴承圭手下追至而趁亂逃走；老子則被捕送院。朴淳容經韓秀獲悉齊舅舅韓輝秀於江原市的住址，向「田鼠」假稱老翁受保護以設局。韓智惠憶起「田鼠」承認冒充；警方亦查出裕民曾跟蹤齊、孫秀賢、老子及朴承圭，並整容成齊。

警車遇襲令老子逃脫。「田鼠」向朴承圭承認自己是裕民，並供出明洙與殺害敏英的內情。傷重的齊文宰於療養院找到患認知障礙症的韓輝秀，並想起童年惡行。未料韓輝秀見到朴淳容時，竟稱他為「齊文宰」。

《鼠惑》第八集：

韓輝秀憶起兒時亦被喚作「齊文宰」。齊文宰求助韓智惠遭拒；「田鼠」向朴承圭打探老子，得悉韓輝秀患病，而老子則遭圍攻活埋。齊文宰被捕後願向朴淳容坦白，此際「田鼠」竟要求驗DNA以證與韓輝秀的關係。朴淳容折返療養院驚見火災且韓已失蹤；同時老子遭朴承圭毒手而受重傷。齊文宰供稱大學時與敏英、徐裕民陷感情糾葛，斥責裕民企圖取代自己；並指遺傳精神病藥物損害記憶，令朴淳容聯想起自身童年。

齊文宰獲安排離開時再度逃跑。朴淳容查閱檔案，驚覺大學僅有徐裕民而無齊文宰的紀錄，識破其謊言。其後韓輝秀從朴承圭手中脫逃，齊提議助警尋人。隨著調查漸深，朴淳容開始懷疑自己與齊文宰之間，隱藏著更深層的身分羈絆。

《鼠惑》第九集：

「田鼠」離開警署後邀齊文宰會面，齊遂擺脫警方獨自赴約。朴承圭帶人入林搜尋韓輝秀，齊逃跑時赫然發現從土中生還的老子；朴淳容提醒老子齊曾撒謊，老子仍堅持尋齊。齊被朴承圭手下炳浩抓獲，炳浩欲將其私交「田鼠」，老子趕至並擊斃炳浩。同時，「田鼠」向韓智惠交出手稿，揭發徐裕民才是原作者、齊抄襲其作品。林中老子逼齊交代身分，齊憑「田鼠」訊息自證。

朴承圭疑炳俊通敵而將其殺害。朴淳容於廢墟尋獲韓輝秀，恢復童年記憶確認其為親舅；二人遭殺手襲擊，朴淳容將其制伏，韓秀隨後到場擊斃殺手。「田鼠」悼念敏英後回憶起復仇的原因，推斷齊會赴昔日海邊，二人遂分別啟程前往濟州島。

《鼠惑》第十集：

齊文宰赴濟州島途中恢復記憶，登船與「田鼠」裕民對峙。裕民揭露齊奪其作品與女友敏英，故整容替代並製造漢江女屍案。隨著記憶恢復，齊文宰驚覺自己曾是保安，因抄襲裕民才無法創作；自己才是吞噬他人身分的真「田鼠」。二人搏鬥，齊刺傷裕民並將其推下海。期間，朴淳容醒後追尋韓輝秀；老子襲擊朴承圭揭東錫死因，反被朴擊昏。

上岸後，齊文宰向朴淳容坦承當年縱火逃避身分壓力。他返回舊居寫《田鼠》第二部，尋獲裕民留下的罪證手稿與現金。朴淳容重新面對家庭，老子歸鄉。最後，齊文宰寫作時瞥見窗外「田鼠」身影，而門外正傳來朴承圭討債的聲音。

《鼠惑》柳俊烈（X@NetflixKR）

《鼠惑》播出更新時間

《鼠惑》電視劇幾時播?《鼠惑》由Netflix播放，共有10集，於8月28日一次性播放完畢。

《鼠惑》演員

柳俊烈 飾 齊文宰／田鼠

隱居已久的小說家／冒充「齊文宰」身份之人

柳俊烈 飾 齊文宰／田鼠（X@NetflixKR）

薛景求 飾 金永根

為達目的不擇手段的高利貸業者「老子」

薛景求 飾 金永根（X@NetflixKR）

李奎炯 飾 朴淳容

追查「田鼠」真實身分與真相的刑警