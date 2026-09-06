黃翊罕現身聚會同框傳婚外情對象　曾傾盡百萬救末期腎衰竭病妻

撰文：種嚶嚶
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現年58歲的歌手黃翊近年生活相當低調，偶爾才出席慈善活動獻唱。早年黃翊在事業高峰期，因與女歌手黃寶欣相戀，加上拒絕續約而遭唱片公司雪藏。失去工作後，他淡出娛樂圈開始經營飲食生意。日前，他罕有地現身圈中好友聚會，與徐榮、張達倫等人飲茶敘舊。值得注意的是，曾與他傳出婚外情緋聞的女歌手蔣嘉瑩亦有同場陪伴在側，二人大方同框且互動自然，顯然未受昔日緋聞影響。

黃翊罕現身圈中好友聚會，與徐榮、張達倫等人飲茶敘舊。（網上圖片）

黃翊聚會同框緋聞對象大方合照

合照中可見，黃翊與徐榮及張達倫合照時，蔣嘉瑩均隨行在旁，兩人毫無隔閡、神情自然，蔣嘉瑩留著一頭俐落的深色長髮，保養得宜、精神飽滿。拍照時她更大方對著鏡頭擺出剪刀手手勢，嘴角帶著淺淺微笑，狀態十分輕鬆自在。

黃翊聚會同框緋聞對象蔣嘉瑩大方合照。（網上圖片）

黃翊與蔣嘉瑩曾被爆婚外情

回顧2021年，黃翊曾被雜誌拍到與歌手蔣嘉瑩於公園暗角密談，因而爆出過從甚密的婚外情疑雲。事後黃翊火速澄清，指蔣嘉瑩實為其經理人，當日二人僅是在飯後找安靜地方收聽音樂監製傳來的歌曲版本，並強調妻子對他百分百信任；蔣嘉瑩亦坦言丈夫深知其工作狀況及合作夥伴多為異性，雙方並無誤會。如今二人同場聚會，實證合作關係與友誼依舊。

黃翊曾被雜誌拍到與歌手蔣嘉瑩於公園暗角密談。（IG@wong.yik）

妻子患腎衰竭籌百萬醫療費

事實上，黃翊近年再度減少幕前工作，主因是為了陪伴患病的妻子。黃翊與前亞視《今日睇真啲》主持陳存正相伴多年並育有一子，惟陳存正近年不幸患上末期腎衰竭。病情最危急時每日需洗腎長達10小時，更曾因休克昏迷13天。為救愛妻，黃翊頂著沉重的經濟壓力籌措逾百萬港元醫療費，並日夜守護在側。雖然陳存正曾接受換腎手術，可惜出現排斥反應，至今仍需每星期洗血三次，所幸目前病情已趨於穩定。

黃翊近年減少幕前工作為了陪伴患病妻子。（IG@wong.yik）

全力照顧病妻獲讚「絕世好老公」

面對患重病的妻子，黃翊選擇放下工作，全力以赴照顧病妻，展現出極具責任感的一面。對於外界「絕世好老公」的誇讚，黃翊直言自己只是盡好身為丈夫的本分。除了黃翊無怨無悔的付出，兒子亦十分懂事體貼，在黃翊忙於打理飲食生意時，會主動在家照顧媽媽，讓父親能無後顧之憂地為家庭打拼。歷經過人生風浪與事業的起伏，如今的黃翊對感情與家庭更為珍惜，把重心全數放在家庭與照顧妻子之上。

黃翊選擇放下工作全力以赴照顧病妻。（IG@wong.yik）
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