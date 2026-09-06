江華大仔陳耀淙曬婚照預告婚禮　與未婚妻由課室攬到海邊甜到入心

64歲的江華與71歲的麥潔文（Kitman）結婚33年，育有一對仔女，32歲大仔陳耀淙投身醫護界，細女陳薔天則繼承媽媽衣缽加入樂壇。陳耀淙盡得爸爸真傳，外形高大帥氣，身高達六呎，曾被譽為「最強星二代」，不過他未有跟隨父母步伐入行，反而選擇在公立醫院擔任內科護士，疫情期間更自願加入前線隔離病房工作，贏得不少讚賞。



江華與麥潔文育有一對仔女。（微博@Kitman麥潔文）

江華與仔女感情都不錯。（微博@Kitman麥潔文）

年初求婚成功升格準人夫

今年農曆年人日當天，陳耀淙發文透露已向女友Manman求婚成功，正式成為「準人夫」，但婚期一直未有公布。日前他終於再分享多張婚紗照，並留言：「快樂分享：我們如何知道自己已準備好步入婚姻。」

年初求婚成功升格準人夫。（IG圖片）

好幸福啊！（IG圖片）

校服造型重現初戀回憶

相中所見，一對準新人換上多套造型，最震撼眼球的莫過於校園主題婚照——二人穿上中學校服重返母校，在走廊漫步、課室親吻、美術室裏一同畫畫，完美重現「那些年」的純真愛情。事緣二人是青梅竹馬，從中學時代相識相戀，在校門前展開人生新一頁。求婚當日，陳耀淙更特意穿上校服，在校門外單膝下跪，重演二人中學時期的青澀畫面，浪漫又別具意義。未婚妻Manman亦曾分享求婚背後的故事：「我們的人生既然在這裡相遇，不如就在這裡開展新一頁。」

超Sweet！（IG圖片）

完美重現「那些年」的純真愛情。（IG圖片）

維港日落婚照極具電影感

另一輯婚照則以維多利亞港景色為背景，陳耀淙穿上筆挺禮服，輕揭未婚妻的頭紗，新娘的超長頭紗在風中飄逸，充滿電影感。二人又到海灘拍攝日落美景，在金黃色餘暉下，手持仙女棒甜蜜依偎，畫面溫馨。

充滿電影感。（IG圖片）

好浪漫。（IG圖片）

甜蜜依偎。（IG圖片）

拒靠父蔭入娛圈甘做前線護士

早在 2013 年、年僅19歲的陳耀淙隨媽媽麥潔文出席節目時，已因超高顏值獲多間娛樂公司招手。不過他自爆媽媽曾狠批他「唱歌完全冇天份」，加上自覺缺乏演技細胞，便果斷放棄星途。最初立志做醫生的他，因成績未達標轉修護理學，2017年畢業後正式成為白衣天使。他坦言這份工作極具意義，亦絕不給父親江華丟臉，思想成熟踏實。2023年他順利取得港大護理學士學位，江華與麥潔文結伴出席畢業禮；麥潔文解釋過去因藝人身份擔心搶走兒子風頭，才缺席其中小學畢業禮，如今見證兒子長大成人極之欣慰。由星二代到前線護士，陳耀淙靠自己一步一腳印走出一條踏實又幸福的人生路！

媽媽麥潔文曾狠批他「唱歌完全冇天份」。（微博@Kitman麥潔文）