胡家惠自爆抑鬱症復發疑再失戀　年初認愛20年好友如今合照全刪

2002年香港小姐季軍胡家惠今日（5日）於社交平台發文，透露自己情緒再度面臨嚴重困擾及抑鬱症發作。她坦言感覺有如巨石壓住心口般無法說話，並懇請外界給予空間讓她處理情緒，消息一出隨即引來大批網民留言關心打氣。



2002年港姐季軍胡家惠（Cathy）。（IG@cathy_wukarwai）

痛心自爆抑鬱發作

日前胡家惠突然將社交平台頭像換成全黑頭像，網民紛紛猜測究竟發生何事，其後她在Facebook發文，透露自己情緒再度受困擾及抑鬱症發作：「收到很多朋友message，知道大家很擔心我！我現在正在處理自己的情緒，抑鬱症發作！感覺是有一塊非常大的石頭壓住心口，不能講話，希望大家給我空間。」網民紛紛留言寫下鼓勵字句，關注其感情狀況與情緒變化。

胡家惠自爆抑鬱症發作，感覺如大石壓住心口。（Facebook截圖）

與此同時，有眼利的網民翻查胡家惠的社交平台發現，她今年1月高調公開認愛的情侶合照已全數消失，疑與認識20年的楊姓男友大半年情告終，情路再受挫折。

二人認識20年，如今疑情變。（IG@cathy_wukarwai）

胡家惠將與楊姓男友的合照全部刪除。（IG@cathy_wukarwai）

曾經歷兩度離婚重創

事業上貴為商界女強人的胡家惠，感情路上卻極其崎嶇，曾經歷兩度婚姻重創。她於2011年與室內設計師邱仲平結婚並育有兩女，惟於懷著細女期間驚覺前夫出軌，大受打擊下患上嚴重躁鬱症並多次企圖輕生，兩人最終於2018年正式離婚，由她獨力撫養兩女。直至2022年6月她與男友Manfred Lau再婚，可惜好景不常，她於2025年11月無奈透露自己「被離婚」，結束短短3年婚姻。

胡家惠第二段婚姻再度離婚收場。（IG@cathy_wukarwai）

胡家惠表示將與兩女兒一起探索餘下的旅程，並且期待展開美好的人生。（IG@cathy_wukarwai）

2026年1月，即宣布第二段婚姻結束兩個月後，胡家惠在社交平台分享依偎男友臂彎的照片，並留言寫下「謝謝你20年來的守護」，高調公開戀情。據知男方為其相識20年的楊姓好友，在獲悉其離婚消息後搭乘飛機前往上海與其會面示愛，對其承諾保護她且不介意其撫養兩名女兒。

今年1月，胡家惠於社交平台公開新戀情。（IG@cathy_wukarwai）

如今胡家惠將年初與楊姓男友的合照全部刪除。（IG@cathy_wukarwai）

女兒成心靈支柱

雖然歷盡情傷起伏，胡家惠一直將兩名女兒視為最堅實的心靈支柱，長女Charlotte更曾於她情緒崩潰反鎖房內時天天寫信安慰，母女感情深厚。事實上，胡家惠當年奪得港姐季軍後僅於無綫電視發展18個月便毅然轉戰商界，先後於多間上市公司身任要職，並創辦市場策劃公司、韓國護膚品牌及人氣湯包品牌，成功由港姐轉型為實力派商界女強人。如今感情與情緒狀況再添陰霾，令不少關注她的網民與朋友格外憂心。

胡家惠和兩個女兒已移居上海逾一年。（IG@cathy_wukarwai）