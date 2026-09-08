貧困女生花盡積蓄赴港只為追星　全家低保遭DQ網民鬧爆：自作自受

近日內地網絡瘋傳一則極具爭議的爆火追星話題！一名來自江西贛州的低保家庭少女，為了親臨香港觀賞偶像演唱會，不惜用盡暑期打工積蓄及平日省吃儉用的補助款金額，豈料返程後秒遭民政部門透過大數據精準核查到出境記錄，全家原本賴以生存的低保資格即時被取消，下場極之慘烈，迅速引爆全網熱議！



追星追出禍 。（微博圖片）

不聽勸告硬要赴港圓夢

據網上流傳帖文揭露，涉事女生為贛州一名中專生，家境窮困，全家每月僅靠約2000元人民幣低保金維持基本生存。身為狂熱粉絲的她為了圓夢，靠打零工兼平日慳吃儉用湊足3000至5000元，硬要專程赴港追星。出發前，當地幫扶人員及家人曾多次苦口婆心勸阻，明確告誡出境高消費會觸發低保動態核查機制，隨時導致全家低保被封殺，但女生依然故我堅持出發。結果返程後大數據系統即時發揮作用，出境記錄被抓個正着，民政部門隨即啟動資格複核，最終全家低保被一鋪清袋！有自稱其表姐的家屬在網上發文哭訴，形容事件對家庭打擊毀滅性，直呼「天塌了」！

不聽勸告硬要赴港圓夢。（微博圖片）

法律界指取消救助合法有據

對此，有法律界人士指，低保旨在保障基本生存，自費出境娛樂屬「高消費」違規，民政部門取消救助完全合法有據，唯單次消費即全家斷糧在行政處理上仍存討論空間。不過，網絡輿論幾乎一面倒洗版狂轟女生自作自受，狠批「家庭困難，不把這錢花在刀刃上，幫助家裏？」、「低保是國家給予的生存兜底，不是給你生活情緒的補貼」，直指其行徑極度自私。目前贛州民政局表示事件仍在排查中。一場演唱會，換來全家失去經濟安全網，這趟追星之旅，代價實在沉重。