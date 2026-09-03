男子謊稱「高官子弟」能邀請謝霆鋒開演唱會　詐騙¥180萬被捕

自稱「高官子弟」、偽造與演藝圈大佬的聊天記錄，男子自稱能邀請到謝霆鋒舉辦演唱會，詐騙他人180餘萬元（人民幣，下同）被捕。上海普陀警方經縝密偵查，成功破獲一起詐騙案件，犯罪嫌疑人顧某因涉嫌詐騙罪已被依法批准逮捕。



4月26日下午，轄區居民陳女士來到普陀公安分局石泉路派出所報案。陳女士神情焦急地告訴民警，自己被人以「幫忙促成謝霆鋒舉辦演唱會」為由，先後騙走了180餘萬元。接報警後，民警立即著手開展調查工作。

疑犯自稱高官子弟，P圖偽造聊天記錄，謊稱能邀請謝霆鋒開演唱會，先後騙走上海陳女士180餘萬元人民幣。（《看看新聞》）

點圖看警方抓捕疑犯現場畫面：

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經詢問，2023年10月陳女士通過朋友結識了男子顧某，對方自稱是某高官之子，擁有深厚人脈資源。陳女士當時並未多想，只當認識了一個普通朋友。直到2025年2月底的一次飯局上，陳女士聊起自己想做演唱會相關業務，詢問顧某能否幫忙聯繫謝霆鋒到線下演出。顧某滿口答應，稱自己認識某演藝公司老總之子黎某某，通過這層關係直接就能搞定演唱會事宜。起初，陳女士還抱有懷疑的態度，但當看到顧某發來的與「黎某某」的聊天記錄後，逐漸放下了戒備。隨後，顧某提出需要100萬元作為給黎某某的「辦事費用」。

2025年3月下旬，陳女士將100萬元分多筆轉入顧某賬戶，並隨他一同前往北京，希望當面敲定合作。然而到了北京之後，顧某總是獨自行動，稱「大佬」不喜歡見陌生人，僅僅是口頭告知陳女士事情馬上就辦妥了。其間，顧某還以「送名牌手錶作為見面禮」等為由向陳女士索要了數十萬元。直到數月後，陳女士心心念唸的演唱會仍未辦成，而顧某又以各種理由推脫，她才意識到自己上當受騙，遂報警。

根據陳女士提供的線索，民警仔細甄了顧某的身份，發現其自稱的身世和文憑皆為個人捏造，「幫助促成線下演唱會」也只是一場徹頭徹尾的騙局。5月27日，在掌握顧某確鑿犯罪證據後，民警即動身前往外省開展抓捕行動。在當地警方的大力協助下，民警成功在顧某藏匿處將其抓獲歸案。

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到案後，顧某如實供述了自己的犯罪事實。據交代，顧某為了所謂的虛榮心，先是虛構「高官子弟」身份與陳女士相識，在聽聞陳女士想要邀請明星舉辦演唱會後，又萌生了貪念。他謊稱自己有「演藝圈人脈」，又編造了認識黎某某及謝霆鋒助理的謊言，所謂「聊天記錄」也是其自行P圖偽造的。在與陳女士前往北京期間，顧某一面拿著騙來的錢在KTV飲酒消費，一面又給陳女士發消息謊稱自己正在跟「明星助理」和「行業大佬」吃飯洽談。經查，顧某騙得的180萬元已被其用於個人揮霍消費。

目前，顧某因涉嫌詐騙罪已被普陀檢察機關依法批准逮捕，案件仍在進一步偵辦中。