46歲「千秋王子」玉木宏斬獲柔術世界賽第三　演藝主業與副業兼得

千秋王子現在改打柔術了。玉木宏9月5日（日本時間9月6日）在拉斯維加斯舉行的巴西柔術「世界大師柔術錦標賽」上拿下第三名，所屬道場ARTA BJJ HIIROO曬出他手捧獎盃的照片，笑得一臉淡定。



他參加的是Master 4紫帶羽量級，21人參賽，一路殺進四強，半決賽惜敗於對手的絞技，堂堂正正站上領獎台。別小看紫帶——巴西柔術從白帶起步，紫帶是中級段位，平均要練三四年才能拿到，而且大師組世錦賽是全球同年齡段高手的正式擂台，不是名人友誼賽。

「千秋王子」玉木宏世界柔術大賽摘銅（Instagram@artabjj_hiroo）

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玉木宏2020年才開始練柔術，結果2023年首次報名世錦賽就贏了比賽，今年1月參加新劇製作發布會時還放話「下周要去歐洲比柔術，再忙也要擠時間訓練」，把在場記者整懵了。別人宣傳期跑通告，他宣傳期滿世界打比賽。

說起來日本演藝圈練柔術的男星不少，但像他這樣認真到年年飛海外打世錦賽、還能登領獎台的沒幾個。46歲，演員主業沒落下，副業練到世界級擂台前三，這精力管理也是沒誰了。

《交響情人夢》裏優雅指揮的千秋sama，如今在拉斯維加斯的墊子上跟人絞來絞去，反差萌拉滿。下一步是不是該衝黑帶了？

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