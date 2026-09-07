昔劈腿永野芽郁形象破滅　坂口健太郎宣布結婚　1字不提新娘身份

日本演技派男星坂口健太郎9月6日晚上無預警宣布結婚，他在付費粉絲俱樂部中公開婚訊，表示已經和交往中的女友修成正果。日媒隨即向坂口的經紀公司求證，公司也乾脆地承認藝人確實已經升格人夫。



不過坂口健太郎因為在公告中透露任何女方的身份，新娘是不是之前和他交往多年的女友不得而知。

坂口健太郎（IG@sakaguchikentaro）

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坂口健太郎先前被爆出劈腿永野芽郁，從他和高畑充希交往開始，永野芽郁就以好哥們的角色在坂口健太郎身邊打轉。坂口後來跟大3歲化妝師女友交往同居，永野芽郁正式插足坂口健太郎的感情，而這段劈腿戀情則是因為永野芽郁介入田中圭的婚姻，連帶被爆料出來。

然而劈腿事件曝光後，坂口健太郎沒多久就和化妝師女友分手，並搬離愛巢。永野芽郁本來就周旋於多名男星之間，最後也並未選擇坂口健太郎。承受情傷和形象破滅的坂口健太郎則是將重心全部轉移到工作上，最近即將開始宣傳新作「綁架遊戲」。

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