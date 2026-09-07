古天樂率群星開「慈善快閃巿集」義賣　余香凝割愛名牌袋出心出力

由香港演藝人協會主辦的「慈善快閃巿集」，將於本周五（11日）一連三日假觀塘駱駝漆大廈演藝人協會隆重舉行，今次活動，由向來熱衷環保的協會理事岑樂怡(阿妹)精心策劃及安排，並得到一眾圈中人踴躍參與及支持，進行「斷捨離」行動，當中包括會長古天樂、副會長錢嘉樂、前副會長余安安、理事會成員周家怡、黃溢濠、岑珈其、鄭文 ，以及余香凝、強尼、黃心美等，捐出私人物品作義賣，目的除了「賦予新生，重新喜愛」，亦可以為協會籌募經費，既環保又可做善事，一舉兩得。

一眾藝人出心出力。（公關提供）

「慈善快閃巿集」，將於本周五一連三日隆重舉行。（公關提供）

余香凝為慈善割捨愛包

為迎接「慈善快閃巿集」的來臨，日前多位藝人：余香凝 、黃心美、張紋嘉、黃奕晨、王頌茵 (Kathy仔)、李昭南、林至昭、米露迪、樊沛珈，親臨協會，化身義工團隊，齊心協力整理數百件義賣物品，並為場地作佈置，認真出心出力，其中百忙抽空出席的余香凝，在今次活動中更捐贈多個名牌袋及時尚皮褸，她自言為慈善不惜割愛，她說：「有啲袋陪伴咗我走過不同地方，好有紀念價值，自己亦都好鍾意，不過為慈善都要割愛捐出嚟。」

一眾藝人踴躍參與及支持，進行「斷捨離」行動。（公關提供）

余香凝。（公關提供）

岑樂怡花四個月策劃活動

而活動策劃人岑樂怡，雖然過往曾主理「二手巿集」，不過為演藝人協會推動名人義賣活動，卻是首次。岑樂怡透露由得到古會長拍板批准舉辦「慈善快閃巿集」，到活動舉行，足足籌備了四個月，她說：「今次活動過程最大困難係咩？我諗『分類日』係我最緊張一日。因為要由零開始，建立一間Popup Store。我係擔任統籌角色，負責協調所有人嘅工作同流程，而今次係我哋第一次喺演藝人協會舉辦二手市集，手上物資其實唔多；加上我希望堅持環保原則，唔想因為活動而製造太多垃圾，所以由衣架、鏡到各類擺設，都係向唔同嘅環保團隊借番嚟用。」幸好得到一班專業處理二手衣物的義工團隊幫手，再加上得到不同藝人協助宣傳，令活動得以順利舉行，她感激表示：「大家二話不說答應支持。非常投入、盡心盡力，令我放下心頭大石！」

岑樂怡。（公關提供）

場地佈置。（公關提供）

岑樂怡續說：「記得當我問余香凝有冇物品可以捐贈嘅時候，佢當時咁啱唔喺香港，我冇諗過佢一返到香港，就主動聯絡我，仲迅速安排埋運輸嘅嘢，非常有心！佢捐出嘅物品仲好高質，相信會以理想價錢賣出，為活動籌得更多善款，幫助有需要嘅人。」

林至昭。（公關提供）