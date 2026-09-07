胡諾言陳琪17女歲生日　兩姊妹低胸造型引兩派罵戰：青春定過火？

TVB藝人胡諾言與太太陳琪結婚17年，育有三名子女，一家五口幸福美滿，一直被視為圈中恩愛模範夫妻。近日二人的大女胡芷苓（Jay Jay）喜迎17歲生日，一家人溫馨慶祝，陳琪在社交媒體分享多張慶生照，豈料兩姊妹的吊帶低胸打扮意外掀起網民激辯，有人激讚青春無敵，亦有網民指責太早熟。



胡諾言與太太陳琪結婚17年，育有三名子女，一家五口幸福美滿。（FB@陳琪）

兩姊妹衣著成焦點

陳琪連發三帖為愛女慶生，相中大女胡芷苓身穿米白針織衫，溫柔嫻靜且氣質出眾；而年僅13歲的二女胡芷悠則穿上白色性感吊帶裙配披肩，在維港璀璨夜景下展露甜美笑容。兩姊妹遺傳父母優良基因，五官精緻且身材高挑，大女更被網民封為「最甜美星二代」，大讚其極具潛質參選香港小姐。然而，兩姊妹極度前衛的衣著打扮，迅速將大批網民的目光由美貌轉移至其家庭教育之上。

兩姊妹衣著成焦點。（FB@陳琪）

網民反應兩極

有網民認為兩姊妹都未成年穿得略顯袒胸露臂，質疑陳琪未有好好保護女兒，留言「靚是靚，但衣著斯文些更好」、「小朋友唔識保護自己，估唔到阿媽都唔識保護啲女」。不過，另一派網民則火速發聲力撐，認為現代青少年追求時尚純屬正常，大讚兩姊妹展現青春本錢並無不妥，無須刻意進行道德審判，有網民更直言：「唔趁青春時咁着，唔通變阿嬸先着咩」、「穿得好看就無問題」，雙方各執一詞在留言區激烈交鋒。

溫馨合照。（FB@陳琪）

大女才貌雙全

除了外形亮麗，胡芷苓更是一名實力派學霸，她與妹妹胡芷悠及幼弟胡澔錕均就讀星二代名校保良局蔡繼有學校，去年在IGCSE考獲亮眼佳績，獲邀出席學校頒獎禮接受嘉許，絕對才貌雙全。一場生日分享，令胡家兩位千金的衣着品味與家庭教育意外成為全城話題。

大女完美遺傳父母優良基因。（FB@陳琪）