內地女團SNH48朱怡欣來港　呻無啖好食嫌物價高 事後刪帖

組合SNH48今年9月赴港，獲香港旅遊發展局邀請來港參與本屆青春盛典MV及團體綜藝的拍攝，可惜SNH48兼GNZ48成員朱怡欣近期透過網上直播，吐露對香港行程的抗拒，她直言「為啥要去香港，真的受不了了。」朱怡欣稱自己寧願選擇連雲港，也不願再踏足香港。



朱怡欣是內地團體SNH48的人氣成員。（微博圖片）

朱怡欣早前跟隨團隊前往香港拍攝。（小紅書＠SNH48）

香港物價高 自嘲「土鱉」不適合

根據網上流傳的直播片段與娛樂博主紀錄，朱怡欣分享了上次訪港的遭遇。當晚抵達目的地，她打開手機卻無法成功落單叫外賣，面臨斷糧窘境，無奈之下她翻出乘車前購入的豬肉脯充飢。為求解饞，她後續狂點同類零食，味道依然偏鹹，僅能勉強塞滿胃袋。

SNH48曾公開感謝。（截圖）

SNH48兼GNZ48成員朱怡欣在直播時稱自己無法適應香港，直言不想再來。（影片截圖）

朱怡欣呻當時來港半夜點不了外賣。（影片截圖）

粉絲提問為何不落樓覓食。她表明身處陌生環境心生恐懼，拒絕深夜獨自離開酒店。街頭的未知感逼她留在房內。提及香港城市印象，朱怡欣用「太富貴了」定調。她自嘲為「土鱉」，坦言無法消化當地的消費節奏。

朱怡欣直言香港真是太富貴了。（影片截圖）

朱怡欣自嘲自己是「土鱉」。（影片截圖）

留言區一片倒水

影片發布，網民湧入社交平台留言區。版面留言倒向一方，群眾敲打鍵盤發帖，列舉香港餐飲業運作時序，點出深夜外賣停運乃社會常態。網民摘錄其「土鱉」自稱，著她留在內地，著令SNH48成員朱怡欣切勿踏足香港。

網民一片倒水，直斥朱怡欣不要再來香港。（threads）