井柏然早春晴朗爆紅！與前女友倪妮分手原因曝光：結婚不選對方

內地男星井柏然近日憑藉熱播新劇《早春晴朗》飾演的「欒念」一角再次人氣爆紅，他與倪妮的舊情也因此被網民再次翻出討論。二人於2018年正式發布聲明和平分手，結束了這段維持兩年的戀情，工作室稱二人因聚少離多加上事業規劃分歧而遺憾走散。如今井柏然與超模劉雯感情穩定，倪妮則專注事業，兩人各自安好。

井柏然憑藉熱播新劇《早春晴朗》再次人氣爆紅。（微博＠井柏然）

井柏然與倪妮因聚少離多選擇分手

雙方工作室於2018年同步發表聲明，澄清外界傳聞，並強調二人是和平分手。2017年至2018年間，倪妮常駐橫店拍攝電視劇《宸汐緣》，而井柏然則遠赴紐約等地工作，半年內兩人見面時間不足20天，長期異地嚴重消耗了感情。當時的兩人均處於事業上升期，倪妮急於以作品證明實力，井柏然則已是當紅小生，雙方對未來的規劃難以達成一致。

井柏然與倪妮因聚少離多選擇分手。（微博@小井先生工作室）

二人從好友升格情侶到高調放閃

回顧二人的戀愛軌跡，井柏然與倪妮早在2013年合作電影《等風來》時便已相識，但當時倪妮正與馮紹峰交往，井柏然僅以好友身份保持距離。直至2015年倪妮恢復單身後，兩人來往日益頻繁，並於2016年農曆新年正式確定戀愛關係。同年3月，二人因多次被拍到同回公寓而由經紀人正式承認認愛。熱戀期間兩人甜蜜不斷，井柏然在錄製《花兒與少年3》時，出門前與倪妮臨別的「家中6秒吻」名場面一舉爆紅，讓兩人的同居狀態曝光。

井柏然倪妮戀愛期間多次高調放閃。（微博@小井先生工作室）

井柏然倪妮戀愛期間多次高調放閃。（微博@小井先生工作室）

井柏然曾直言「結婚不選倪妮」

早年，井柏然曾在訪問中大談擇偶偏好，坦言自己喜歡乾淨自然、不濃妝豔抹的女生。當時他更大膽直言：「如果談戀愛的話，我會選擇倪妮；但如果結婚的話，我會選擇鄭爽。」 井柏然當時解釋，倪妮給人的感覺是「很美很性感」，而鄭爽則是「貼心溫暖、古靈精怪、很會照顧人」，二人對他而言的交往與結婚訴求不同。