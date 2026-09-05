《極限挑戰》傳舊班底重聚　張藝興打卡惹熱　羅志祥現身杭州拍片

內地經典綜藝節目《極限挑戰》舊班底重聚傳聞再起，惟羅志祥復出內地市場依然受阻。《極限挑戰》前四季總導演嚴敏近日於社交平台發文感嘆「六人齊聚才是極限挑戰」，恰巧羅志祥與張藝興（Lay）等成員相繼現身第一季取景地，引發節目重拍及羅志祥（小豬）全面復出的熱議。不過據了解，該節目目前根本未有開拍計劃，羅志祥自私生活醜聞爆發後，在內地的主流演出依然「零進展」。



內地經典綜藝節目《極限挑戰》前四季總導演嚴敏透過新開設的節目帳號發文，強調「六人齊聚才是極限挑戰」，並直接詢問觀眾是否期待重拍。（《極限挑戰》海報）

儘管內地經典綜藝節目《極限挑戰》傳出舊班底重聚，惟羅志祥復出內地市場依然受阻（微博@羅志祥）

導演發文攜舊人重遊舊地 網民態度兩極

《極限挑戰》前四季總導演嚴敏於9月4日透過新開辦的社交帳戶發文，寫下「六人齊聚才是極限挑戰」並問觀眾是否期待重拍。巧合的是，《極限挑戰》成員王迅與張藝興近日重遊哈爾濱松花江鐵路大橋，復刻經典動作「這就是命」；羅志祥亦被目擊在杭州南宋御街及鼓樓拍攝個人短片。

《極限挑戰》成員張藝興近日重遊哈爾濱松花江鐵路大橋，復刻經典動作「這就是命」。（抖音@張藝興視頻截圖）

《極限挑戰》成員張藝興近日重遊哈爾濱松花江鐵路大橋。（微博@張藝興）

三人的舉動隨即引爆華語網民討論，但輿論反應兩極。有忠實觀眾表達懷念，但亦有大量網民堅決反對「問題藝人」復出幕前，直指「底線不能丟」，表示難以接受其靠情懷復出。

《極限挑戰》成員王迅近日重遊哈爾濱松花江鐵路大橋，復刻經典動作「這就是命」。（抖音@王迅視頻截圖）

小豬遭前女友周揚青爆醜聞 多檔綜藝被撤檔

現年47歲的羅志祥，其內地事業自2020年4月起全面停擺。當時其前女友周揚青發表長文，披露羅志祥交往期間多次出軌及私生活混亂，震撼娛樂圈。東方衛視隨即終止合作，多檔綜藝被撤檔，商業代言亦相繼解約。

羅志祥前度周揚青於2020年4月發表長文，披露羅志祥交往期間多次出軌及私生活混亂，震撼娛樂圈。（微博@周揚青）

儘管羅志祥未被官方正式列入黑名單，但國家廣電總局辦公廳於2021年9月發佈權威通知，明文規定「堅決抵制違法失德人員」，強調「言行失德失範、違背公序良俗的人員堅決不用」。

儘管內地經典綜藝節目《極限挑戰》傳出舊班底重聚，惟羅志祥復出內地市場依然受阻（微博@羅志祥）

節目未有開拍計劃 羅志祥港台開唱內地發展冰封

針對本次重拍傳聞，經查證，《極限挑戰》目前完全沒有官方立項計劃，藝人合約與檔期更無從談起。羅志祥現身杭州僅屬個人短片拍攝行程，與節目錄製無關。

針對本次重拍傳聞，經查證，《極限挑戰》目前完全沒有官方立項計劃，藝人合約與檔期更無從談起。（《極限挑戰》網上圖片）

近年羅志祥積極尋求在各地復出，包括在香港紅館開演唱會、赴澳門擔任表演嘉賓，甚至曾於上海社區派牛奶及現身北京機場「試水溫」。雖然他在港台兩地順利重返舞台，但在內地主流電視台與大型商業演出中，至今仍未獲得任何合作機會，「港台開唱內地冰封」的局面未見改變。