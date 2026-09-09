韓韶禧想40歲前與靚仔結婚　揮別舊愛柳俊烈網民笑稱：終於清醒了

現年32歲的韓國女神韓韶禧日前為宣傳新片《高年級實習生》接受韓媒訪問，大方談及感情與婚姻規劃，自爆希望能在40歲前結婚生子，更公開最新擇偶條件，直言為了下一代的基因，另一半一定要是個靚仔，隨即引發大批網民熱議。



韓韶禧接受韓媒採訪談及自己最新的擇偶條件。（IG＠xeesoxee）

韓韶禧坦言40歲前想結婚生子

韓韶禧在採訪中聊到結婚話題，坦然表示：「我個人希望在40歲之前結婚。我對結婚沒有幻想，但對孩子有憧憬。所以想在40歲之前完成。」 她更透露若未來生了小孩，打算暫時淡出螢幕專心照顧孩子：「雖然會有合約期限，但如果生了孩子，在孩子上小學之前我不會活動。等孩子上小學了，我覺得他多少能自己做一些事了，在那之前，我想盡量多創造好的回憶，屬於孩子和媽媽的回憶。」

韓韶禧坦言想40歲前結婚生子。（IG@xeesoxee）

擇偶條件：為下一代基因揀靚仔

談到眾人最關心的理想型條件，韓韶禧回答：「雖然之前在李泳知的YT節目裡有聊過，希望是個穩定型的人。」 但她隨即笑著補充說道：「我不是說想要孩子嘛，所以為了下一代，希望在遺傳上是個長得帥的人。」 大方承認擇偶要看對方顏值，惹得現場笑聲不斷。

韓韶禧早前登上李泳知節目《雖然沒準備什麼菜》談戀愛觀、理想型。（YouTube@차린건 쥐뿔도 없지만）

韓韶禧希望另一半是靚仔。（IG@xeesoxee）

網民笑指「終於清醒」 暗示上一任太醜

韓韶禧這番「帥哥宣言」曝光後，迅速掀起熱烈討論。由於她先前曾與柳俊烈有一段情，當時男方顏值一直被指配不上她，不少網民紛紛笑言女神「終於清醒了」，更留下不少搞笑留言：「漂亮的人一定要和帥氣的人交往」、「這顏值基因真的不要被醜男糟蹋」、「終於清醒了，上一個真的太醜了」、「她終於醒了太好了！！！」，甚至有網民代入柳俊烈笑稱「我懷疑妳在點我但我沒有證據」。

韓韶禧前男友柳俊烈。（IG@ryusdb）

柳俊烈（IG@ryusdb）