TWICE子瑜壓軸官宣任AAA主持 返台合體張員瑛、池昌旭引網民暴動
撰文：薯條
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韓國年度盛事《2026 Asia Artist Awards》（《AAA 2026》）將於12月5至6日在台灣高雄世運主場館舉行。主辦單位今日（8日）正式揭曉最後一位壓軸主持人選，韓國人氣女團TWICE台灣成員子瑜確定加盟。
子瑜合體AAA總製作人曬合照預告
今次AAA主持陣容堪稱超豪華，子瑜將攜手IVE成員張員瑛、男神池昌旭以及ZEROBASEONE的成韓彬共同扛下主持重任。AAA典禮總製作人文完植亦在社交平台上分享與子瑜的合照，兩人一同擺出「AAA」手勢，並發文寫下：「A! A! A! AAA 2026 見！」，瞬間引爆全網熱議。
這是子瑜首度返家鄉台灣挑戰大型頒獎典禮主持工作，對她而言意義非凡。除了有子瑜坐鎮主持之位，同屬TWICE的隊友多賢亦獲邀參與盛會，粉絲絕對可以期待這對好姊妹在台上同框互動。
子瑜合約動向備受關注
除了回鄉主持震撼全網之外，子瑜近年在個人與團體發展上均展現出極強存在感。TWICE近期正值續約協商期，繼成員定延及彩瑛上月相繼宣布離開JYP娛樂後，子瑜與所屬經紀公司JYP娛樂的合約動向亦成外界焦點。