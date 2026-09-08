TWICE子瑜壓軸官宣任AAA主持　返台合體張員瑛、池昌旭引網民暴動

韓國年度盛事《2026 Asia Artist Awards》（《AAA 2026》）將於12月5至6日在台灣高雄世運主場館舉行。主辦單位今日（8日）正式揭曉最後一位壓軸主持人選，韓國人氣女團TWICE台灣成員子瑜確定加盟。



TWICE子瑜將任《AAA 2026》主持。（AAA官網）

子瑜合體AAA總製作人曬合照預告

今次AAA主持陣容堪稱超豪華，子瑜將攜手IVE成員張員瑛、男神池昌旭以及ZEROBASEONE的成韓彬共同扛下主持重任。AAA典禮總製作人文完植亦在社交平台上分享與子瑜的合照，兩人一同擺出「AAA」手勢，並發文寫下：「A! A! A! AAA 2026 見！」，瞬間引爆全網熱議。

子瑜合體AAA總製作人。（IG@munwansik）

這是子瑜首度返家鄉台灣挑戰大型頒獎典禮主持工作，對她而言意義非凡。除了有子瑜坐鎮主持之位，同屬TWICE的隊友多賢亦獲邀參與盛會，粉絲絕對可以期待這對好姊妹在台上同框互動。

TWICE多賢參加《AAA2026》.（AAA官網圖片）

子瑜合約動向備受關注

除了回鄉主持震撼全網之外，子瑜近年在個人與團體發展上均展現出極強存在感。TWICE近期正值續約協商期，繼成員定延及彩瑛上月相繼宣布離開JYP娛樂後，子瑜與所屬經紀公司JYP娛樂的合約動向亦成外界焦點。

TWICE子瑜（IG@thinkaboutzu）