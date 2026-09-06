權恩妃豪擲￦24億買樓　遠低於市價平租給經理人　極暖心原因曝光

韓國Solo女歌手權恩妃憑藉水炸彈音樂節的火辣演出一戰成名，獲封「水彈女神」稱號，私下極度的暖心舉動再度成為話題焦點。



先前傳出她砸下24億韓元（約1399萬港元）購入首爾鬧區商用大樓，近日她與合作5年的經理人一同登上張聖圭的YouTube頻道《K-universe》，意外被經理人爆料寵員工美談，在網路上掀起熱烈討論。

權恩妃經理人在節目中分享權恩妃的暖舉。（YouTube@장성규니버스 K-universe）

經理人突爆料「因為姐姐有了房子」 超狂大禮嚇傻主持人

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節目中，主持人張聖圭請經理人分享權恩妃平時照顧身邊工作人員的事蹟，原先以過年紅包作為話題，沒想到經理人霸氣表示零用錢僅是基本。當被問及至今收到最震撼的禮物時，經理人感性坦言：「是房子，我因為姐姐而有了房子」此話一出也讓主持人當場目瞪口呆，而在一旁的權恩妃則害羞得直遮臉。

遠低市價出租！經理人直喊：太幸福

經理人進一步回憶當時過程，表示權恩妃在松亭洞籌備一樓咖啡廳時，注意到樓上有多出來的居住空間，便第一時間主動詢問他是否願意入住，並以遠低於市場行情價的超優惠租金出租。權恩妃也坦言，經理人是她第一個詢問的人，此外，經理人更透露，權恩妃當時僅是因為希望他忙碌工作之餘能有一個可以舒服睡覺休息的地方，對此經理人也忍不住直呼「太幸福了，根本不想搬走」。

影片曝光後也引起廣大網友熱議，許多人紛紛對權恩妃的豪爽與貼心大加讚賞，直呼能遇到這樣毫無架子又真誠照顧身邊夥伴的上司實在太幸運，簡直是「神仙老闆」降臨。

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