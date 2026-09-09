王祖藍爆大女「戀愛腦」分手後秒交新歡　坦言婚後脾氣被太太磨平

新城知訊台節目《放飯 ICU》今集邀請到藝人王祖藍作嘉賓，分享最新近況。王祖藍透露，由他主持的旅遊節目將於TVB下周播出，此外他亦再做兒童節目，昨日於央視首播；他更大爆大女是戀愛腦，剛分手不久又有「男朋友」。



《放飯 ICU》今集邀請到藝人王祖藍作嘉賓。（公關提供）

王祖藍新旅遊節目帶學員玩轉溫哥華

王祖藍透露，下周將有新節目《藍朋友·旅朋友》播出，他帶同《福祿壽訓練學院》的學員劉倬昕、吳兆麟及潘靜文等新人，到内地及溫哥華拍攝旅遊飲食特輯。他笑言因工作關係多年來四圍飛，對很多地方都熟悉，今次更順道帶小朋友回太太李亞男娘家溫哥華，並相約鍾嘉欣、岑麗香、鄧佩儀及張嘉兒等好友敘舊。

王祖藍新旅遊節目帶學員玩轉溫哥華。（公關提供）

王祖藍爆女兒是「首席測試員」

除幕前工作，王祖藍亦自資製作兒童劇，於內地央視首播，共52集圍繞52種情緒。他坦言靈感來自兩個女兒，因發現中文兒童節目選擇不多，故找心理學家設計內容，希望教導小朋友面對困難。他更笑言兩個女兒是「首席測試員」，未剪好的片段必定先給她們看，她們也喜歡該作品，並將她們的生活點滴融入角色中。

王祖藍爆女兒是「首席測試員」。（公關提供）

王祖藍坦言婚後脾氣被太太磨平

提到與李亞男結婚11年，王祖藍笑言太太性格單純，即使發惡也似微笑。他自爆曾因太太在上海一次過購買數萬元美甲套票而想發脾氣，但李亞男一句「你鍾意我單純阿嘛？」即時令他無言，笑說：「得，你贏！」他坦言，婚後自己的脾氣已被太太磨平了不少，並特別感激當年蔡少芬的鼓勵，令他有勇氣表白，否則恐怕早已錯失這段良緣。

王祖藍坦言婚後脾氣被太太磨平。（公關提供）

王祖藍爆大女「戀愛腦」 剛分手又交男友

王祖藍又分享大女最近與前「男朋友」分手，很快又有一位新「男朋友」，雙方家長已熟絡。 他笑言女兒口是心非，一時說已不喜歡對方，轉頭又邀請對方出席生日會，稱「但我想佢開心」，王祖藍直呼：「戀愛腦！完全戀愛腦！」他坦言作為父親一定會擔心，但寄語其他家長要珍惜與子女的溝通渠道，不要因小事破壞關係。

此外，王祖藍透露年底將於西九竹翠公園舉辦大型聖誕活動，並設有數十檔聖誕市集，一連兩日由下午2時玩到晚上11時。他指今年是「藝人之家」40周年，活動將邀請黃國倫夫婦及MC Jin等嘉賓，更會有DJ打碟，希望無論是否教徒，都能當作一個特別的音樂節參與。