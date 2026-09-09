鍾鎮濤聯同楊謹華劉以豪做大俠　演唱會曾滑倒重創膝關節

現年73歲、在華語樂壇與影壇堪稱「不老傳說」的B哥哥鍾鎮濤，日前聯同台灣兩大一線巨星—金獎視后楊謹華及國民男神劉以豪，強勢合體組成「跨世代武林三巨頭」！三人打破常規，首度以英氣逼人的「古裝武俠」造型現身，為台灣「虎鐵器械皮拉提斯」拍攝全新一輯重磅廣告。

B哥廣告中以大俠造型出現。（公關提供）

鍾鎮濤爆背後「神兵療傷」故事

近年依然保持殿堂級狀態的B哥鍾鎮濤，在廣告中身穿一襲氣勢磅礴的宗師袍，一出場便帶有「武林盟主」的強大氣場。然而，B哥透露這次會答應接拍「虎鐵器械皮拉提斯」廣告，背後原來藏有一段鮮為人知的「神兵療傷」故事！

在廣告中，B哥跟兩位年青人一齊，做出多個拉筋動作。（公關提供）

鍾鎮濤因巡演意外重創膝關節

B哥回憶道：「因為之前溫拿舉行告別巡迴演唱會廣州站嗰時，舞台上啲乾冰太濕滑，我就不小心跌倒，當場整傷咗「膝頭哥」同埋髖關節。演唱會之後，其實我一直有做物理治療，但膝蓋關節啲傷勢一直好反覆，始終未完全康復，甚至有時會影響埋我日常走動。直到後來我接觸到「虎鐵器械皮拉提斯」的皮拉提斯訓練，我響啲專業教練指導下，進行深層肌肉訓練，竟然奇蹟般幫助咗我全身嘅骨骼同關節健康重建，連原本勞損僵硬的膝頭哥都「好返晒」，而家靈活自如！」

B哥從來沒有想過自己可以如此揮灑自如地做出拉筋動作。（公關提供）

鍾鎮濤驚嘆骨骼新生重獲力量

雖然B哥年屆73歲，起初都會擔心咁嘅年紀，會唔會做唔到一啲高難度嘅拉筋動作，但在「虎鐵」器械及教練的配合下，B哥簡直儼如一位武林高手，做什麼動作都揮灑自如，B哥謂：「有心唔怕遲，我接觸皮拉提斯，真係一名初學者，只要你肯踏出第一步去試，就一定會成功。之前膝頭受傷，做好多物理治療都未斷尾，點知用咗『虎鐵』呢種「神兵利器」，真係幫到我全身骨骼重獲新生，依家我隻腳有力過以前。」

b哥一直當謹華是「女兒」般看待。（公關提供）

與楊謹華劉以豪驚喜合作化身大俠

B哥的健康體魄，亦得到了廣告商的垂青，誠邀B哥擔任今次產品的代言人，B哥覺得好嘅產品，應該要與多啲人分享，所以就促成了今次的合作。楊謹華一直是B哥的好朋友，所以能與老友一起拍廣告，B哥份外開心，B哥謂：「我同謹華好老友，今次能夠同佢一齊拍廣告，真係正。至於劉以豪，就真係第一次合作，同我一樣又靚仔又高大，哈哈哈！本來廣告商想我演一個霸道總裁，但我就覺得武林高手好玩啲，因為我好少拍武俠片，想做大俠過下癮。」