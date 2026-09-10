竇靖童宋妍霏深夜十指緊扣放狗超甜　緋聞情史曝光更有兩大影后

天后王菲大女竇靖童的感情生活向來備受外界關注，近日，她與「內地泫雅」宋妍霏深夜十指緊扣放狗的舊片再度被網民翻出，兩人的親密舉動惹起熱議。據悉，兩人因2023年合作拍攝劇集《她的生存之道》而結緣，如今宋妍霏更似乎已完全融入王菲家中，關係匪淺。



竇靖童、宋妍霏兩人緋聞已傳了約3年。（微博圖片）

竇靖童宋妍霏因2023年合作拍攝劇集《她的生存之道》而結緣。（微博@Cecilia宋妍霏）

網民激讚甜度爆燈

短片中，竇靖童與宋妍霏打扮低調，深夜在街頭漫步。最惹人注目的是，竇靖童牽着狗繩的同時，想挽着宋妍霏手臂，其後兩人更極其自然地十指緊扣，邊行邊傾，流露出的親密感超乎一般朋友。不少網民看後紛紛留言大讚：「太甜了」、「真的很幸福」、「感情真好」。

竇靖童、宋妍霏十指緊扣放狗。（微博@瓜田寒姐）

竇靖童宋妍霏（影片截圖）

宋妍霏已獲王菲開綠燈？

兩人除了私下頻頻密會外，宋妍霏更多次與王菲及李嫣一同現身。有指竇靖童曾帶對方現身王菲的生日宴；而早前竇靖童登上「阿那亞．蝦米音樂節」，媽媽王菲更親自帶同細女李嫣與宋妍霏現身，齊齊在台下為竇靖童捧場，騷後一行人更一同去餐廳食飯。此外，李嫣亦多次與兩人同框逛街、聚餐，三人相處自然默契。

王菲攜李嫣支持竇靖童。（微博圖片）

宋妍霏（右）亦有一同現身。（小紅書圖片）

竇靖童過往緋聞名單陣容超豪華

竇靖童入行以來緋聞多多，社交陣容相當豪華，曾先後跟內地兩大影后周迅及周冬雨、日模水原希子、Angelababy的混血女時裝設計師Rebecca、女導演李孟橋、香港男音樂人蔡智光，甚至中年熟男傳出緋聞。

左起李嫣、宋妍霏、竇靖童三人在北京碰面聚餐。（微博圖片）