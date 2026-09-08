郭麒麟戀情曝光　凌晨四點與韓系長腿美女同返住所　貼心舉動被拍

知名狗仔劉大錘此前預告的娛樂圈貴公子談戀愛終於揭曉謎底，男主角正是深受大家喜愛的郭麒麟！8日劉大錘爆出郭麒麟與一位身材高挑、韓系範十足的長髮美女深夜同回住所，畫面極其具體，堪稱他入行以來被拍到最清晰實錘的一次！



根據爆料細節，郭麒麟與這位女友不僅在凌晨四點結束聚會後一同乘車回家，隔了幾天的約會畫面更是甜度超標！

郭德綱兒子郭麒麟8日被爆出戀情，深夜與長腿韓系美女同返住所。（微博@郭麒麟）

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郭麒麟在獨自參加完飯局後，特地趕往麻辣燙店與女友會合，期間還超貼心地幫女生拿飲料、細心照顧，暖男屬性直接拉滿！截至目前，郭麒麟及其工作室尚未對此事做出公開回應，但網民們早已紛紛送上祝福！

其實，郭麒麟此前只在節目中親口自曝過自己在17-18歲時有過一段因距離而分手的異國戀，這也是他唯一公開承認過的感情。雖然這些年來他與宋軼、張子楓等女星傳過劇集或綜藝CP，也有過一些街頭同行的誤會緋聞，但最終均無實錘。

如今看到大林子真的找到了屬於自己的幸福，大家都替這位低調有禮貌的德雲社少爺感到開心，期待早日等來他的好消息！

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