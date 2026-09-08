《給阿嬤的情書》王曉慧遭網傳2年前「已結婚」照片　本人回應了

因電影《給阿嬤的情書》走紅的素人演員王曉慧，憑藉片中「淑柔」一角受到不少觀眾關注。沒想到近日網上突然流出多張婚禮照片，更傳出她早在2024年底就已經結婚，引發網友討論。面對突如其來的婚訊，王曉慧本人也親自現身回應，直接否認相關傳聞。



電影爆紅後，不少觀眾原本以為王曉慧會趁着人氣上升正式踏入演藝圈，接拍更多影視作品。不過，她過去曾多次公開表示，現階段並沒有進入娛樂圈發展的計劃，甚至婉拒了多家經紀公司的邀約，依舊選擇過自己的生活。

王曉慧在電影《給阿嬤的情書》中飾演葉淑柔，近日流出多張婚禮照片傳她在2024年已結婚。（微博圖片）

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近日，有網友在微博話題#曝王曉慧結婚了#下分享多張婚禮現場照片，並指照片中的新娘就是王曉慧。據爆料內容顯示，婚禮日期為2024年12月28日，照片中還可以看到她分別穿上中式秀禾服及白色婚紗的造型。

爆料者還聲稱，王曉慧在憑《給阿嬤的情書》走紅之前就已經結婚，當時的她還是一名普通的汕頭插畫師。隨着消息不斷發酵，網友也重新翻出#王曉慧曾否認領證#相關舊話題，再次引起討論。

面對網上不斷擴散的婚訊，王曉慧本人直接來到爆料博主的評論區，並留言反問：

我怎麼不知道我領證了？

短短一句話也被視為對結婚傳聞的直接回應，否認自己已經領證。

消息曝光後，不少網友也認為，王曉慧本身就是素人演員，即使真的結婚也屬於個人正常的人生選擇，大家更應該把關注點放在她的作品上，而不是過度放大她的私人生活。

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