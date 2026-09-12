孫藝珍每日親自落場陪仔玩煮飯仔　大讚寶貝仔顏值：唔做演員都難

韓國藝人孫藝珍與玄彬於2022年結婚，同年迎來寶貝囝囝「小甜豆」，一家三口幸福滿瀉。近日孫藝珍罕有作客韓國綜藝節目《拜託了冰箱》大方分享育兒點滴，更忍不住大讚囝囝的高顏值。



孫藝珍作客韓國綜藝節目《拜託了冰箱》。（《拜託了冰箱》圖片）

孫藝珍與玄彬於2022年結婚。（yejinhand@IG）

大滿貫影后陪寶貝仔玩煮飯仔

孫藝珍在節目中大爆「媽媽日常」，透露現時近4歲的「小甜豆」非常喜歡玩「煮飯仔」及角色扮演。貴為韓國大滿貫影后的她笑言，自己為了𠱁仔，幾乎每日都要親自落場「配合演出」。在場的主持們聽後都忍俊不禁，笑稱這根本是「影后級」的高水準情境劇，足見她對兒子的寵愛。

孫藝珍經常陪仔仔玩煮飯仔。（IG@yejinhand）

遺傳父母顏值：不當演員也很難

除了分享溫馨陪玩日常，孫藝珍亦難掩自豪地大談兒子顏值。當被問及如果兒子長大後也想跟隨父母步伐踏入演藝圈會有何反應時，孫藝珍即掩不住滿臉笑意，自信爆出一句：「他長這樣，不當演員也很難吧。」

孫藝珍大讚寶貝仔神顏。（《拜託了冰箱》圖片）

玄彬﹑孫藝珍的童年照。（影片截圖）

囝囝靚樣獲讚似AI

孫藝珍與玄彬雖然工作繁忙，但只要有空就會帶囝囝四圍去旅行。繼早前同遊美國後，9月初一家三口又被網民捕獲現身日本東京。當時玄彬默默守著嬰兒車，孫藝珍則牽著囝囝點餐。而早前亦有偶遇他們的網民大讚囝囝五官精緻漂亮，直指其靚樣「似AI」一樣，難怪連媽媽都深信他天生就是做明星的料。

孫藝珍玄彬一家三口被捕獲東京出遊。（sportschosun）