Apple發佈會最大彩蛋！Rosé搶先曬iPhone 18 Pro　新MV用新機拍攝

蘋果最新iPhone 18系列於香港時間9月10日凌晨正式在發表會上公開亮相，隨後蘋果在官方社群上再公開另一個驚喜，BLACKPINK成員Rosé手拿iPhone 18 Pro 勃根地紅自拍，而她的最新單曲《New Trick》MV就是使用iPhone 18 Pro拍攝。



當蘋果在社群公開Rosé拿著iPhone 18 Pro照片後，立刻引發果粉及BLINK（BLACKPINK粉絲名）的關注，當大家都在猜測Rosé與蘋果將有什麼合作，蘋果再發文宣告Rosé新單曲《New Trick》MV將於9月17日正式公開，更曝MV是使用iPhone 18 Pro拍攝。這個消息立刻引發網友熱議，紛紛狂問「她是第一個公開拿IPhone18 pro自拍的藝人嗎」。

BLACKPINK Rosé（Instagram@roses_are_rosie）

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Rosé在接受《VOGUE》訪問時透露，新歌《New Trick》是今年參加完大都會博物館慈善晚宴後兩天寫成的，至於個人第二張專輯的進度，她也坦言粉絲可能要等2027年才能聽到，也表示花了很長的時間在創作音樂上，明年大家可以聽到她的音樂帶來的新時代。

這次《New Trick》MV導演是之前合作過《JUMP》的Dave Meyers，還首次與蘋果合作宣傳，應使用最新iPhone 18 Pro，成功製作一波話題熱度。

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