鍾麗淇傳入ICU｜疑步亡母後塵患漸凍症　兄長同患罕見病19歲早逝

前TVB藝人鍾麗淇（Margaret）淡出幕前多年，轉職瑜伽導師並專心照顧家庭。今日（突然驚傳她病重緊急送院，更一度轉入深切治療部（ICU），情況危殆令人無比憂心！據消息透露，鍾麗淇疑不幸步亡母後塵，罹患俗稱「漸凍人症」的運動神經元病。據悉她已默默抗病多時，無奈今日病情急轉直下，好姊妹梁靖琪（Toby）與友人更被目擊於在深切治療部門外出現，消息震撼全城！

鍾麗淇早前出席周家蔚的43歲生日聚會，狀態暴瘦表情僵硬。（IG@janetchowkawai）

疑步亡母後塵罹漸凍人症入ICU

鍾麗淇一家命途多舛，其母親黎少蓮當年不幸罹患漸凍人症病逝，而其兄長亦在19歲時因肌肉急劇萎縮不幸早逝。如今再傳出鍾麗淇本人亦遭逢惡疾折磨，圈中好友與網民無不極度心疼。有讀者向《香港01》報料，指今早於中文大學醫院深切治療部門外見到梁靖琪與友人現身。記者隨後致電鍾麗淇手機求證，由其意籍混血丈夫Nardone Ruggero接聽。問及妻子健康狀況，他起初稱「佢OK！」，惟被追問是否住進ICU時，即顯得緊張，支吾以對：「Er…佢冇嘢嘞，OK。」隨即匆匆掛線。

疑患漸凍症步亡母後塵直入ICU。（IG@yogachung）

鍾麗淇2010年嫁中意混血老公Nardone Ruggero。（IG@yogachung）

鍾母積極面對病症

回顧鍾麗淇一家的抗病歷程，堪稱一部極致催淚的生命史詩。其母黎少蓮於1999年接受子宮良性瘤手術後頻頻跌倒，翌年不幸確診乳癌，2001年更遭噩耗重擊，確診漸凍人症。面對醫生「無藥可救」的殘酷宣判，鍾麗淇坦言當年大受打擊、既震驚又憤怒；反觀鍾母在痛哭後迅速擦乾眼淚，告誡女兒切勿浪費時間悲傷，必須積極規劃餘生。

亡母抗病十年築最強生命教育。（IG@yogachung）

抗病十年創奇蹟

一般漸凍人症患者壽命僅餘兩至五年，鍾母卻憑藉超凡毅力硬抗病魔長達十年，期間更出任香港肌健協會副主席勉勵同路人。後期縱使四肢癱瘓、無法言語及吞嚥，鍾麗淇依然寸步不離悉心照顧。2010年，全身癱瘓的鍾母在特製輪椅及病床上，奇蹟親眼見證女兒圓婚；同年12月，更用盡全身力氣以雙臂緊緊抱住患有罕見病的初生孫女Isabella。鍾母以十年頑強抗病奇蹟，為鍾麗淇上了最震撼的生命課