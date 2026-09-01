譚詠麟甩17磅大肚腩備戰紅館終極騷　獲神秘長髮中女全程貼身照料

剛迎來76歲生日的「樂壇校長」譚詠麟（阿倫），即將於今年9月在紅館舉行其世界巡迴演唱會終極篇。由於此乃其最後一次大型演唱會，阿倫更下定決心展開地獄式減重，成功甩掉近17磅肥膏。日前譚詠麟隨香港明星足球隊練波時，更被《東周刊》拍到獲一名神秘長髮中女全程無微不至貼身照料。

譚詠麟（阿倫）將於今年9月在紅館舉行其世界巡迴演唱會終極篇。（微博＠譚詠麟AlanTam）

神秘長髮中女全程貼身遞水抹汗

向來女人緣極佳的譚詠麟，日前隨香港明星足球隊練波時，現場出現了一名神秘長髮中女全程悉心照料。該名女子在觀眾席上不僅幫忙看管隨身物品，更全程熱情打氣。每當阿倫練波告一段落，她便即時送上礦泉水解渴、遞上毛巾抹汗；在阿倫穿上外套準備離開時，她更細心為其整理衣領，服侍相當貼心周到。

譚詠麟練波時獲神秘長髮女全程悉心照料。（微博＠譚詠麟AlanTam）

譚詠麟操足兩粒鐘狀態大勇

在長髮女子的全程加油打氣下，阿倫在球場上表現極為勇猛，頻頻衝前搶攻射波，踢足兩小時依然龍精虎猛。操練結束後，兩人更一同登上七人車座駕，前往附近茶聚。隨著演唱會倒數計時，阿倫不論在體能、身形還是精神狀態上均已準備就緒，誓要在最後的大型紅館舞台上，為歌迷帶來最完美的演出。

譚詠麟球場上頻頻衝前搶攻射波狀態大勇。（微博＠譚詠麟AlanTam）

狂做運動短時間勁甩17磅

譚詠麟為了以最佳狀態登上紅館舞台，近月正積極地進行嚴格的體重管理。除堅持練跑一個多月及配合做健身儀器療程外，他更在飲食上進行極致控制，將過往「掃清光」的食量逐步縮減至六分飽，甚至一日僅吃一餐。一連串嚴格控管下，他成功在短時間內減去近17磅，招牌大肚腩已消失無蹤。

譚詠麟狂做運動短時間勁甩17磅。（微博＠譚詠麟AlanTam）

日前譚詠麟出席宣傳活動時，身形明顯瘦削一圈的阿倫透露，目前距離目標體重僅差數磅。對於外界擔心個唱定名「終極篇」是否暗示身體健康亮紅燈，他特別澄清自己身體狀態良好，並向歌迷承諾會繼續唱到80歲，未來僅是轉為小型演出、粉絲聚會或慈善形式見面。